El jutge demana a Educació que no posi traves a la matriculació a les escoles que separen per sexe

El departament d'Educació està obligat a permetre la matriculació als centres educatius que separen per sexe i a "abstenir-se de qualsevol forma de via de fet o comunicacions a progenitors que impedeixi" que les famílies que ho vulguin matriculin els seus fills en aquests centres per al curs 2020-21. Així ho ha establert el jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona en una interlocutòria en què dona la raó a les 11 escoles que separen nens i nenes a l'acceptar les mesures cautelars que demanaven. Segons fonts d'Educació consultades per l'ARA, la interlocutòria "no té cap efecte en la matriculació en aquests centres, que ja estava prevista".

El cas es remunta a fa un mes, quan el Govern va anunciar que retirava el concert als 11 centres que separen per sexe però que els donava un any de pròrroga abans de fer-ho efectiu perquè si les famílies volen escolaritzar els seus fills de manera gratuïta "sabran que aquest és l'últim curs en què ho podran fer en aquests centres", van dir fonts del departament d'Educació. Ja aleshores, Teresa Martínez, consellera delegada d'Institució Familiar d’Educació, una plataforma que agrupa la majoria d'aquests centres a Catalunya, va dir en una carta a les famílies i els treballadors que estiguessin "tranquils" perquè el marc jurídic empara aquest model educatiu i perquè prendrien "totes les accions legals oportunes" per garantir-lo.

"La interlocutòria judicial ha sigut molt positiva i clara", afirma Martínez en una nova carta a les famílies i treballadors, en què els informa que s'han acceptat les mesures cautelars que demanaven: que es respectin els drets fonamentals de les famílies que volen matricular els fills en aquestes escoles, que "no s'emetin comunicats públics ni es facin declaracions als mitjans de comunicació instant les famílies a canviar d'escola per gaudir del concert", que el procés de matriculació "no perjudiqui" aquests 11 centres i que no es doni eficàcia al requeriment del departament que demanava documentació addicional per concedir la renovació del concert de primària als centres.

Les escoles consideren que aquest últim punt és clau, perquè, segons diuen, a la pràctica invalida la via que el departament d'Educació va fer servir per renovar per un any el concert a aquestes escoles i no per sis, com a la resta de centres concertats de Catalunya. El fet és que el departament va sol·licitar el 3 de març passat que aquests 11 centres "aportessin el projecte educatiu del centre i al·leguessin les raons pedagògiques en què fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes" en 10 dies. Institució Familiar d'Educació afirma que van enviar la documentació en les dates establertes. En canvi, Educació assegura que l'estat d'alarma decretat el 14 de març arran de la crisi sanitària pel covid-19 "va suspendre els termes i va interrompre els terminis administratius abans de la finalització del termini dels deu dies", cosa que no va permetre acreditar el compliment de les "raons educatives de l'elecció d'un model d'escolarització diferenciada per sexes".

Ara el jutge afirma que per "evitar possibles migracions d'alumnes a altres col·legis" i per "evitar possibles pèrdues de la ràtio mínima d'alumnes que podrien causar perjudicis irreparables" als centres, accepta les mesures cautelars que van demanar les 11 escoles. I com que el jutge els ha donat la raó, aquests centres van més enllà i es mostren "convençuts" que el departament d'Educació els renovarà ara per sis anys els concerts de primària. La interlocutòria, però, no diu res sobre aquest tema, que serà analitzat només quan la decisió de la conselleria sigui ferma.

"Plena legalitat"

"Una vegada més els tribunals ens han donat la raó i han ratificat la plena legalitat de l'educació diferenciada i el dret de les nostres escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu de Catalunya", afirma Teresa Martínez en la carta, que qualifica la notícia de "molt positiva". Els centres afectats, tots vinculats a l'Opus Dei, són Canigó, Bell-lloc, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga i Viaró. Aquestes escoles sempre asseguren que no hi ha cap normativa que prohibeixi el seu finançament públic.

En efecte, el Govern no ha publicat encara el decret de concerts que fa temps que prepara i que, més enllà de revisar el finançament del sector, també exigirà "coeducació" a les escoles que vulguin el concert. Això, diuen a la conselleria, passa per força per no separar per sexes. I la llei espanyola, que el govern espanyol ara vol canviar, segueix afirmant que "no constitueix discriminació l'admissió dels alumnes i les alumnes o l'organització de l'ensenyament diferenciats per sexes" i que "en cap cas l'elecció de l'educació diferenciada per sexes pot implicar per a les famílies, els alumnes i les alumnes i els centres corresponents un tracte menys favorable, ni un desavantatge a l'hora de subscriure concerts amb les administracions educatives o en qualsevol altre aspecte". Tot i això, el govern espanyol del PSOE i Podem va acordar modificar la llei Wert i va anunciar que "es prioritzarà" la subvenció dels centres mixtos.