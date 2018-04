Entitats ecologistes denuncien la tala d'una roureda protegida a Tordera

Una quinzena d'entitats naturalistes han denunciat que al llarg de la Setmana Santa han detectat que algú està talant arbres de la Roureda de Can Verdalet, al municipi de Tordera (Maresme), tot i formar part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea.

Dins d'aquest bosc inundable d'unes 18 hectàrees hi ha en abundància el roure pènol, molt més comú a la zona atlàntica. Segons les entitats, aquesta roureda és única a Catalunya i a la península Ibèrica i ha esdevingut un refugi per a moltes espècies animals de la zona.

Les entitats calculen que ja s'ha talat més d'un terç de l'espai protegit i sobretot han anat a buscar els arbres de grans dimensions, sobretot roures pènols, roures africans i freixes de fulla petita. Els ecologistes afirmen que la tala s'ha començat sense comunicar ni autoritzar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que és el màxim òrgan competent, ni tampoc a l'Agència Catalana de l'Aigua pels drenatges que també s'han realitzat a la zona.

De fet, aquest bosc es situa en una zona inundable i per tal de facilitar l'accés als camions que ja han començat a treure els arbres d'aquest espai protegit han construït vies de drenatge i així treure l'aigua.

Afectacions en la fauna

Tot plegat també ha comportat que alguns dels animals que vivien en aquestes basses d'aigua desapareguessin, trencant alguns cicles com el de reproducció –que es porta a terme durant aquestes dates– de molts dels amfibis de la zona.

Per exemple, els naturalistes asseguren que algunes de les espècies més afectades són el tritó palmat i el tritó verd, el gripau d'esperons, la serp de collaret o la sargantana roquera, entre d'altres.

Aquestes organitzacions també apunten que les actuacions s'han fet "sense cap mena de criteri ambiental" ja que hi ha les roderes de camions arreu del bosc, s'han obert camins secundaris, hi ha taques d'oli i carburant arreu de l'espai a banda de petites fogueres, bidons i vehicles estacionats.

La quinzena d'entitats consideren que els dies en què s'ha produït aquesta tala i la opacitat informativa "no poden ser mai excusa de deixadesa i inacció de les administracions o organismes competents".

Per això demanen explicacions d'aquesta tala, qui hi ha al darrera i que es restauri urgentment aquest espai alterat, a banda de prendre les mesures necessàries per garantir la preservació dels hàbitats i també de depurar les responsabilitats.