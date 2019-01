Entra en vigor la tarifa plana metropolitana del transport

La tornada a la feina després de Cap d’Any ha tingut un incentiu per als usuaris del transport metropolità que des de l’1 de gener paguen menys pel seu trajecte gràcies a la implantació de la nova tarifa plana per a tots els desplaçaments en transport públic entre els 36 municipis metropolitans de Barcelona.

Aquesta integració tarifària no provoca cap canvi en la distribució en corones dels municipis però a efectes pràctics iguala els preus dels bitllets de la segona corona amb els de la primera –per tant, hi ha un abaratiment del preus dels bitllets dels municipis de la segona corona–. Aquest canvi tarifari és una reivindicació històrica dels divuit municipis de l’AMB que pertanyen a la zona 2, com ara Sant Cugat, Molins de Rei o Cerdanyola del Vallès.

La mesura, impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va entrar en vigor l’1 de gener i s’aplica únicament en els trajectes que tinguin origen i destí dins dels 36 municipis que integren l’AMB, que es podran fer amb títols d’una zona, tant si es fan amb títols integrats (a excepció de la T-16) com si es fan amb bitllet senzill. Aquesta homogeneïtzació tarifària suposarà per a alguns trajectes una reducció del preu del títol. En alguns casos, com amb la T-10, suposarà fins a gairebé un 50% d’estalvi, ja que passa de costar 20,10 euros a 10,20 euros. Amb aquesta reducció, es preveu un augment de la demanda de transport públic.

Guanyar més usuaris

El vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, va assegurar en el seu dia que el nou sistema de tarifació és “històric” perquè acaba amb un “greuge” que afectava els desplaçaments quotidians dels ciutadans dels 18 municipis metropolitans de la segona corona. L’objectiu és traspassar usuaris del vehicle privat al transport públic per “reduir les congestions de les principals vies i la contaminació atmosfèrica” i “afavorir el canvi d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible”, va dir Poveda.

Aquesta nova tarifa es preveu que beneficiarà més de tres milions de ciutadans i suposarà un increment de la demanda del transport públic de 4,6 milions de viatges, que se sumaran als 50 milions de viatges anuals que es realitzen actualment entre els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.