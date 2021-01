Indignació animalista per la retirada de subvencions de Colau

Fins a 33 entitats animalistes han fet front comú per adreçar una carta oberta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, on fan constar el seu malestar per la decisió del govern municipal de suspendre de cara al 2021 les subvencions dirigides a qui treballa en el benestar animal. Asseguren que ofereixen un "servei públic" de gestió i protecció dels animals, que inclou ajudes a famílies vulnerables per tenir cura de les mascotes o les campanyes per a l'adopció, i que, per tant, tot i que el que reben són subvencions s'hauria d'entendre com a despesa pública. I acusen l'alcaldessa d'escudar-se en el context d'austeritat a què obliga la pandèmia per executar una retallada que ja va començar a aplicar l'any passat, quan la partida que reben ja es va reduir en un 40%.

Les entitats signats veuen en la retallada un greuge comparatiu amb altres despeses que, tot i la crisi, no s'han retallat, com els focs artificials de Cap d'Any, que recorden que van provocar un incendi a Montjuïc. "És una decisió política que ja van començar a executar amb la retallada de l'any passat i que ara culminen, que no s'escudin en el context sanitari", lamenta Leonardo Anselmi, director de la Fundació Franz Weber.

Les subvencions que aquest any no s'atorgaran són les que s'inclouen dins de la convocatòria general sota l'epígraf de benestar animal, que tenia una dotació de 50.000 euros –les entitats lamenten que anys enrere era molt més alta– i, a part, hi havia convenis bilaterals amb entitats que tenen cura de colònies de gats urbans. Aquest segon punt es va reconvertir l'any passat en una convocatòria específica de subvencions i aquesta sí que es manté i, de fet, s'incrementa en un 10%: de 144.00 euros a 160.000.

Segons el govern municipal, la línia general d'ajudes s'ha suprimit tenint en compte la "previsió econòmica restrictiva" per a un 2021 en context de crisi i afecta una quinzena d'entitats que el 2020 havien rebut entre totes 20.000 euros. Les mateixes fonts defensen que, tot i haver aprovat un pressupost expansiu – el més alt de la història, de fet–, calia prioritzar els objectius de reactivar l'economia, protegir la població més vulnerable i preservar la salut. I que això ha obligat totes les àrees municipals a reservar per a un fons covid recursos que abans es destinaven al funcionament normal de la ciutat.

Fonts municipals argumenten, en aquest sentit, que s'ha prioritzat la subvenció per a qui té cura de colònies de gats perquè gestionen un servei "imprescindible per al funcionament de la ciutat i el benestar dels animals", mentre que la realitat dels anys anteriors, asseguren, mostrava que el gruix de les ajudes generals es destinaven a tasques de divulgació, prevenció, formació i sensibilització sobre la tinença responsable i el benestar animal que asseguren que, tot i ser necessàries, "no són crítiques en el context de pandèmia".

"L'excusa del covid"

"És al revés. Precisament en plena pandèmia és més necessària que mai l'ajuda a famílies vulnerables amb animals o que ens fem càrrec dels animals de persones que moren, o tenir un bon sistema de prevenció d'abandonaments", assegura Anselmi, que considera "insultant" que es posi el covid com a "excusa" per desplegar una nova línia política. És, a parer de totes les entitats que firmen la carta, "la gota que fa vessar el got" de la seva paciència pel tracte que reben del consistori. Recorden, per exemple, que la posada en marxa del nou centre d'animals de companyia, que s'ha de fer en terrenys de Montcada i Reixac i ha de substituir les arcaiques instal·lacions actuals, s'ha tornat a endarrerir.

La retirada de les subvencions generals a les entitats animalistes entrarà demà dimecres en l'actualitat política perquè ERC ha presentat un prec a la comissió de Presidència en què demana al govern de Colau que rectifiqui. També JxCat insta el govern a donar explicacions sobre aquesta situació.