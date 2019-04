Enxampen un motorista avançant en línia contínua amb cotxes en els dos sentits

Un motorista ha avançat en línia contínua en una carretera d'un únic carril per sentit de circulació i quan hi havia cotxes en els dos sentits. És la infracció que ha captat l'helicòpter del Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dijous al matí quan sobrevolava la carretera N-II a la zona del Maresme. Com es pot veure en el vídeo, el motorista ha avançat un vehicle quan tenia línia contínua i un altre cotxe circulava pel carril contrari, i ha passat entre els dos automòbils. Tot seguit el motorista ha repetit l'acció amb un altre vehicle i més cotxes en sentit oposat.

L'helicòpter de Trànsit també ha detectat altres infraccions aquest matí a la mateixa zona. Una ha sigut la d'un vehicle que ha canviat de sentit al mig de la carretera, incomplint així la senyalització horitzontal del tram de la carretera. El SCT ha insistit en reclamar més conscienciació viària coincidint amb el dispositiu de Setmana Santa. Es calcula que 345.000 cotxes sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i la de divendres, i que 557.000 vehicles tornaran entre diumenge al migdia i dilluns a la matinada.