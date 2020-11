Espanya confia rebre 20 milions de dosis de la vacuna Pfizer

Optimisme pels avenços de la vacuna de Pfizer, que mostra una efectivitat del 90% segons les dades de la companyia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat en una entrevista a TVE que esperen que aquesta setmana o la següent es puguin firmar nous contractes amb Pfizer per aconseguir més dosis de la vacuna contra el covid, i que les primeres podrien arribar a Espanya a principis de l'any que ve, i si tot va "molt molt bé" a finals d'aquest any. "Calculem que de Pfizer arribaran uns 20 milions de dosis, és una vacuna a doble dosi i podria immunitzar uns deu milions de persones", ha remarcat Illa, que ha apuntat que s'administrarà de franc. El ministre ha destacat que la vacuna s'ha de conservar a menys de 80 graus i que la mateixa companyia ho ha previst i facilitarà la logística perquè no hi hagi complicacions.

Illa ha defensat que creu que no caldrà fer la vacuna del covid obligatòria perquè la ciutadania reaccionarà bé, tot i que ha admès que no ho descarten. De fet, ha promès contundència per fer front als discursos dels antivacunes: "Serem molt contundents contra la gent que diu mentides i juga a l'anticiència". Ha aventurat que cap al mes de maig es podria tenir un percentatge "important" de població vacunada a Europa. Es començarà, ha dit, pels grups més vulnerables i aquest pas ja podrà representar, segons el ministre, un "canvi important d'escenari", tot i que ha avisat que l'ús de mascaretes i la distància física seran "rotundament necessaris" durant bastants mesos. Sobre les mascaretes, ha dit que estan estudiant la possibilitat d'abaixar-ne l'IVA, però no ha donat més detalls del punt en què es troba aquest debat.

El ministre ha remarcat que aquests dies s'ha vist una "relativa estabilització" dels casos, però que és aviat per aixecar restriccions. "Cal esperar entre dos i tres setmanes des que s'adopten les mesures per veure'n els resultats", ha defensat. Sobre el Nadal, ha dit que no podrà ser com el de l'any passat i que caldrà veure com s'hi arriba en termes epidemiològics: "Intentarem que les famílies es puguin reunir".

"Seguim prenent mesures"

També el doctor Bonaventura Clotet, cap del servei de malalties infeccioses de Can Ruti, s'ha referit a la vacuna Pfizer en una entrevista a Ràdio 4. " És obvi que al darrere hi havia uns interessos de borsa i de tot per remoure les coses. Caldrà veure quant temps durarà la protecció o si la gent gran desenvolupa una bona resposta, és un grup petit", ha apuntat. També ha demanat pensar que no tot s'acaba amb la vacuna: "Optimisme amb la vacuna, però anem amb compte i seguim prenent mesures".

Sobre l'evolució de la pandèmia, ha defensat que "tot el 2021 el tenim agafat amb pinces, però el 2022 estarà solucionat per diversos mecanismes". El doctor de Can Ruti ha dit que hi ha dos mecanismes: "Un és fer tests ràpids i l'altre és tenir el tractament. Si tenim tractament, voldrà dir que podrem frenar l'evolució de la malaltia. Hi ha tractaments, com els anticossos monoclonals, que destrueixen el virus i fan que no afecti les cèl·lules i que no arribi als pulmons. El tractament ha de ser molt precoç. I crec que els tractaments estaran disponibles abans que tinguem una vacuna disponible per a tothom".

"Tenir la vacuna per a tota la població en un termini curt de temps és difícil, això possiblement no ho tindrem fins a finals del 2021 o principis del 2022", ha defensat Magda Campins, cap d'epidemiologia i medicina preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, en una entrevista a RAC 1. La doctora ha recordat que les mesures de mascareta, distància i mans s'hauran de mantenir durant un any o dos, i que conviuran amb la vacuna: "No ens podem relaxar".