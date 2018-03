“Espero que m’ajudin a trobar el camí a seguir”

Al Saló de l’Ensenyament hi pots anar fet un embolic sobre el teu futur professional i sortir-ne amb les idees més clares o bé al contrari, entrar-hi tenint força clar el que vols fer però, davant la immensa oferta de graus, cursos i màsters, començar a dubtar. Sigui com sigui, la cita és ineludible per a més de 100.000 estudiants que passaran aquests dies pel Saló.

Entre ells hi ha les dues classes de 4t d’ESO de l’Institut Moisès Broggi de Barcelona. La majoria dels estudiants tenen clara la decisió més immediata que hauran de prendre quan acabin 4t d’ESO: fer batxillerat o formació professional. La Míriam triarà el batxillerat humanístic per després fer filologia catalana, mentre que la Cristina Bardella farà d’entrada un cicle mitjà d’auxiliar d’infermeria, si pot al mateix Moisès Broggi, on s’imparteixen tres cicles formatius de l’àmbit sanitari. La Melango també opta per fer FP, però al Saló vol informar-se perquè dubta si fer-lo en fisioteràpia o alguna altra disciplina sanitària. “Vull mirar centres on facin aquests cursos i preguntar quines proves calen, quina nota i també el preu”, explica. Precisament aquest any el Saló vol impulsar els cicles formatius, sobretot els del sector industrial.

Aconsellats per estudiants

Hi ha altres estudiants que tenen claríssim quina carrera faran. És el cas de la Paula, que ja fa dos anys que va decidir-se per criminologia. Diu que li interessa la “psicologia criminal” per arribar a saber què pensa el criminal” i “com reacciona el seu entorn”. Al Saló vol preguntar per les universitats on fan aquesta carrera -“millor si són públiques”, diu- i començar a pensar ja en quin centre vol estudiar. Potser ho acaba fent a la UAB com ho ha fet l’Ignasi, que, com a alumne de 4t de dret i criminologia, atén els estudiants que visiten l’estand d’aquesta universitat. “Pregunten molt pel funcionament de la universitat, per la durada del grau, les assignatures i, sobretot, les sortides que té la carrera”, afirma.

En el trajecte en metro des de l’institut fins al Saló, el Marc admet que no sap què estudiar. “Espero que m’ajudin a trobar el camí a seguir”, afirma. L’únic que té clar és que vol que estigui relacionat amb la comunicació. El seu amic, el Dani, a qui sempre li ha interessat la política, diu que té al cap estudiar ciències polítiques. En sortir, la inacabable oferta, que pot arribar a saturar, ha situat el Marc -li ha agradat el grau en publicitat i relacions públiques- i ha trastocat els plans inicials del Dani. Ha conegut el nou grau en relacions internacionals, que la UAB impartirà l’any que ve i que serà el primer d’aquest àmbit en una universitat pública. Les tres hores al Saló serveixen per fer-se una idea de l’oferta, però no semblen suficients per prendre una de les decisions més crucials de la vida d’un estudiant. Tenen dos anys (i molts consells dels pares i professors) per resoldre-ho.