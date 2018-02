L'Estat incompleix els terminis per desviar els camions de la N-340

Els camions haurien d'estar fora de la N-340 des de l'1 de gener d'aquest any. Aquesta va ser la data a què es va comprometre el ministeri de Foment amb la Generalitat i els alcaldes del territori per posar en marxa les bonificacions que permetin que aquests vehicles pesants passin per l'autopista AP-7 en el tram entre Alcanar i Vilafranca del Penedès. "És una mesura acordada que ha de permetre reduir la sinistralitat i va ser el ministeri qui va posar la data", ha reclamat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font.

Font ha lamentat que la solució de bonificar el peatge està pendent d'executar-se perquè Foment i la concessionària Abertis han de signar encara el conveni pel qual l'Estat finançarà aquesta mesura. La solució és la mateixa que fa anys es va prendre a Girona, a la N-II, i que va fer davallar el nombre de morts en aquella via. Els alcaldes dels municipis de la zona, integrants del Pacte de Berà, també han sortit a reclamar a denunciar l'incompliment del termini per part de l'Estat.

Justament aquest cap de setmana, la N-340 va registrar un accident greu amb tres víctimes mortals. S'hi van veure implicats un camió i dos turismes. Per causes que s'estan investigant, un camió articulat que anava en sentit sud va fer la tisora i va col·lidir amb dos cotxe que circulaven en sentit contrari. Les tres víctimes eren els ocupants d'un dels turismes, mentre que els tres ocupants del segon van quedar ferits, un d'ells greu.

El portaveu del moviment veïnal per una AP-7 Gratuïta, Llorenç Navarro, ha defensat que els xocs frontals són evitables amb el desdoblament de l'N-340. Navarro ha lamentat que aquest cap de setmana hagi deixat el fatídic balanç de tres persones més mortes en aquesta via.

Millo nega motius polítics

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que el desviament obligatori de camions del tram ebrenc i penedesenc de la N-340 es farà efectiu en els termes pactats, però no ha donat cap data concreta. Millo, que ha lamentat l'últim accident a la via, ha dit que Foment està "ultimant els detalls". Ha atribuiït el retard respecte el termini previst, a motius burocràtics: "Algú ho ha volgut vincular a altres aspectes de caràcter polític: no hi ha cap causa de tipus polític amb la implementació de les mesures que s'estan ultimant administrativament", ha insistit el delegat del govern.

Després de l'accident de diumenge, el PP del Vendrell ha reclamat també l'expulsió dels camions de la N-340. Ho ha fet, però, dirigint les crítiques a la Generalitat, a qui ha atribuït la competència de vetar el pas de camions per aquesta via en dies de meteorologia adversa. El portaveu de la formació, Jerónimo Merino, ha instat a "deixar-se de baralles entre administracions i anar tots a una".