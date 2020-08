Experts catalans qüestionen la gestió de la pandèmia que s'ha fet a Espanya i en demanen una avaluació "independent"

Una vintena d'experts catalans en salut pública reclamen una avaluació "independent" i "imparcial" de la gestió que han fet el govern espanyol i les comunitats autònomes de la crisi de la pandèmia. Els especialistes, que fan la petició a través d'una carta publicada avui a la revista internacional The Lancet, volen que l'avaluació sigui realitzada per experts internacionals i nacionals, i també demanen que no s'aprofiti aquesta "necessària" revisió com una "oportunitat per al castig polític".

"És una oportunitat per identificar errors en la gestió i debilitats del sistema de salut, que serveixi per aprendre i millorar la resposta sanitària davant futures onades de l'COVID-19 o noves epidèmies", asseguren. A la carta també recorden, però, que Espanya ha estat dels països que han registrat les majors taxes de mortalitat per covid-19 del món quan, a priori, té "un dels millors sistemes de salut".

Els sotasignants, que treballen en diferents universitats i centres espanyols i estrangers, apunten que aquesta revisió hauria d'incloure aspectes com la presa de decisions, les capacitats dels sistemes d'informació del sistema sanitari, els recursos humans i financers, la infraestructura disponible, l'accés a serveis diagnòstics i el paper de la investigació en la resposta a la crisi sanitària.

Entre la vintena d'experts catalans que signen aquesta carta a la revista The Lancet hi figuren la responsable del grup de recerca en Cures de Salut (GRECS) i professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL), Montserrat Gea; Àlex Arenas, director del grup de recerca en algoritmes per a sistemes complexos de la Universitat Rovira i Virgili (URV), o el recercador d’ISGlobal Alberto García_Basteiro.