Expulsats de casa seva per un retard en el pagament del lloguer de tres dies

La Maria Carme i l'Albert fa quaranta-sis anys que viuen al mateix pis del carrer Carreres i Candi del barri de Sants. Aquesta parella de jubilats sempre ha complert els càrrecs del lloguer fins al novembre passat, en què la factura va pujar més del que esperaven. Però l'import del lloguer va arribar al banc aquell divendres, però per un problema de gestió es va ser retornar. El dilluns següent, l'Albert va anar a pagar-lo directament a les finques Anzizu, que gestiona la finca en nom del Sr. Badia Solans, i no el van acceptar. "Vam intentar pagar per correu certificat i no el van voler agafar. Vam pagar per burofax i no el van voler agafar. Ho vam ingressar al número de compte de Finques Anzizu i ens ho van retornar", afirma la Maria Carme. Davant aquesta negativa, la família va optar per continuar pagant l'import del lloguer dipositant-lo cada mes al jutjat.

Fa un mes i mig van rebre la carta oficial dient-los que els anaven a desallotjar, però ja s'ho esperaven des del novembre quan van començar a pagar el lloguer al jutjat. Des d'aleshores han viscut amb molta por. Han estat uns mesos de molta "angoixa i preocupació pensant que qualsevol dia vindrien els Mossos i ens farien fora de casa", reconeix la Maria Carme entre llàgrimes. Ells ho qualifiquen d'una "gran injusticia": "No hi ha dret. No és que no vulgum pagar, són ells els que no han volgut cobrar". Aquesta situació està afectant la seva salut, amb ansietat, insomni, taquicàrdies i pujades de tensió greus.

El Grup d'Habitatge de Sants ha sigut l'únic que els ha donat suport i ha fet costat en aquesta situació. Rubén Molina, membre d'aquest grup, explica que l'objectiu dels propietaris és posar fi als contractes de renda antiga com els de la Maria Carme i l'Albert i altres veïns del barri. "Una vegada expulsats, el preu del lloguer es dispara i puja un 400%", ha reconegut. El Grup d'Habitatge de Sants denuncia que és una pràctica cada vegada més habitual dirigida als grups més vulnerables, i que va en contra de les lleis de protecció de l'habitatge.

La Maria Carme i l'Albert havien mantingut una bona relació amb els antics propietaris de la seva finca, els primers senyors Badia. Ara que el negoci el porten els fills i els nets, afirmen que la situació ha canviat dràsticament i no entenen com algú que els coneix personalment els pots tractar així. "Tot és per avarícia. Volen que de 300 euros que paguem nosaltres, els nous llogaters que hi entrin en paguin 1.200", afegeix l'Albert.

Avui a les dotze del matí ha tingut lloc el judici per impagament contra la Maria Carme i l'Albert. Molina reconeix que legalment compleixen tota la normativa i tenen tots els documents que demostren el pagament del lloguer. Tot i això, mostra una faceta realista dient que "la llei afavoreix els propietaris" i que en altres casos semblants "ens hem trobat amb decisions molt arbitràries dels jutges". Però l'Albert es mostra més esperançador i afegeix: "Esperem que el jutge sigui més considerat i faci justícia".