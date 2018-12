FGC i Renfe s’enfronten per la gestió del tren de l’aeroport

El febrer del 2017, després de l’enèsim retard d’Adif en una infraestructura, l’aleshores conseller de Territori, Josep Rull, va esclatar i va assegurar amb fermesa davant la premsa que, un cop acabades les obres del tren que ha d’unir Barcelona i l’aeroport del Prat, encarregaria la gestió del servei a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i no pas a Renfe: “A una empresa amb competència i solvència contrastades”, va etzibar Rull. Dimecres de la setmana passada, la tuneladora d’Adif va acabar de fer el forat que connectarà amb l’estació de la T1, però sobre qui gestionarà aquest tren llançadora no se n’ha tornat a parlar, si més no públicament.

La finalització d’aquesta primera part de les obres -encarregada a Adif- ha reactivat el pols entre les dues operadores, FGC i Renfe. Aquesta línia, que permetrà unir la capital catalana amb el principal aeroport en només 19 minuts, segons Adif, no estarà acabada fins d’aquí dos anys més, el 2021, però el calendari comença a collar per prendre decisions.

La fase que s’inicia ara és clau per definir quina de les dues operadores gestionarà aquest servei i el sector està dividit. “Ara toca fer les instal·lacions d’electricitat, posar-hi les vies i dissenyar les estacions, i per a qui la gestioni, començar a pensar en els trens”, explica una font del sector de les infraestructures a l’ARA.

Dos anys d’obres pendents

La conselleria de Territori, ara amb Damià Calvet al capdavant, assegura que segueix la línia de l’anterior conseller, Josep Rull, i, per tant, manté que encarregarà la gestió del tren llançadora a l’aeroport a FGC i no pas a Renfe. La decisió s’hauria de confirmar aviat perquè les operadores necessiten un marge de dos anys per encarregar els trens.

De fet, l’operadora catalana ha confirmat a aquest diari que manté l’encàrrec. El president de FGC, Ricard Font, assegura que l’empresa presentarà el seu projecte de gestió del servei durant el primer trimestre del 2019. “Aquest era el nostre compromís amb la conselleria i el mantenim; presentarem una proposta viable, seguint l’encàrrec de l’exconseller Rull”, afirma Font.

Fonts de Ferrocarrils apunten a aquest diari que la proposta catalana inclou un tren cada 15 minuts, “pràcticament sense horaris”, que uniria la T1 i la T2 de l’aeroport amb l’estació de Barcelona-Sants i més endavant fins i tot amb La Sagrera. Les mateixes fonts detallen que les parades encara estan per definir. De fet, asseguren que FGC fins i tot va anar a la fira internacional de Berlín per parlar de possibles models de tren llançadora i de terminis d’entrega dels combois.

Des de Madrid, però, fonts de Renfe i el ministeri de Foment no veuen l’adjudicació com una cosa feta. “D’entrada és un error parlar de llançadora com si fos una línia separada, perquè la infraestructura pertany a la R2 de Rodalies, que està gestionada per Renfe”, apunten fonts de Foment. Aquestes mateixes persones veuen “estrany” que una mateixa via estigui gestionada per dos operadors i recorden que, malgrat l’afirmació de Rull fa dos anys, la Generalitat no s’hi ha tornat a referir.

L’operadora espanyola, Renfe, sosté que també podria gestionar “perfectament” aquest tren fins a l’aeroport. De fet, va més enllà i recorda que el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, va dir a mitjans de novembre -després d’una reunió amb el president de Renfe- que “no qüestionaven” que l’operadora espanyola es mantingués “durant anys” a Catalunya.

Renfe no confirma si la gestió d’aquest tren s’està negociant com una part del traspàs pendent de Rodalies, però insisteix que “és part de la línia de Rodalies R2”, operada per ella, puntualitza.

Fonts del sector apunten també que l’ample de vies que utilitzarà Adif en les obres és diferent del que fa servir FGC, tot i que “això Ferrocarrils ho podria solucionar comprant trens que hi encaixin”. La decisió, doncs, està en mans de la Generalitat, però Renfe no afluixa.

Un calendari molt ajustat

Tot i que Adif va acabar la setmana passada la feina amb la tuneladora, encara queda molta obra pendent. Segons fonts de Foment, la pròxima fase encara està en estudi i no s’han començat les licitacions ni de les instal·lacions, ni de les vies ni de l’arquitectura de les estacions. Adif manté que tot estarà a punt el 2021, però fonts del sector ho posen en dubte: “És molt i molt just”, apunten. “Si tot va bé”, es compliran els terminis, apunta, prudent, una font del ministeri.