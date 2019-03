Quin futur té la FP dual?

La formació professional (FP) dual és una eina clau per connectar el món educatiu amb el laboral i empresarial. Què es pot fer per potenciar-la? L'ARA ho posa a debat dimecres que ve, 20 de març, a les 19.30 a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat, un acte que comptarà amb la participació del conseller d'Educació, Josep Bargalló, l'economista Miquel Puig i la responsable de formació de SEAT Laura Carnicero. El debat serà moderat per Antoni Bassas.

En l'actualitat, la FP dual aconsegueix que un 65% per cent dels estudiants trobin feina al finalitzar els estudis. Però el volum de nois i noies que tenen accés a aquest tipus de formació encara és limitat. De tot plegat en parlarem en un acte obert al públic. Les entrades són gratuïtes i només cal reservar la plaça a promo.ara.cat/fpdual .