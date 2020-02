La Fedaia exigeix incloure 130 milions d'euros més als pressupostos per a l'atenció a la infància

La Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància (Fedaia) ha iniciat aquest dilluns una campanya d'accions i mobilitzacions per denunciar la "situació límit" de les entitats i els professionals de l'atenció a la infància i reclamar una modificació dels pressupostos de la Generalitat, informa l'ACN. La presidenta de l'entitat, Elisenda Xifré, ha explicat que han iniciat converses amb els grups parlamentaris perquè presentin una esmena als pressupostos per destinar 90 milions a "revertir deu anys de pèrdues" i 40 milions més per desplegar el model de Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) que ha de "treballar amb les famílies i la infància i adolescència en situació de risc en una fase preventiva". La primera acció ha estat un acte a la plaça dels Àngels, davant el Macba.

"Tenim la mateixa o menys dotació pressupostària i en canvi hem d'atendre més demanda i amb més complexitat de necessitats", ha denunciat Xifré. La directora de l'entitat ha explicat que els últims dotze anys han fet un "esforç" per acollir els joves migrants i ara estan "al límit" després d'haver fet "un exercici d'ajustar els pressupostos per poder atendre més famílies d'infància i adolescència". També ha criticat que els professionals del sector necessiten que es revisi el seu salari i les condicions laborals.

Acte al MACBA

En un acte a la plaça dels Àngels de Barcelona, al davant del Macba, l'actor Biel Duran ha llegit el manifest Omplim les motxilles d'oportunitats, en el qual l'entitat ha denunciat la "situació límit" i reclamat més recursos. "Demanem revertir aquesta dècada perduda per poder omplir les motxilles dels infants i adolescents d'eines i instruments per garantir els seus drets i prevenir situacions de risc d'exclusió i d'oportunitats", exposa el manifest. Indica que volen més recursos per atendre de manera més personalitzada els infants en situació de vulnerabilitat, i en canvi en alguns casos han hagut de demanar crèdits bancaris, cosa que els ha fet ajornar inversions.

El manifest denuncia "un important malestar" del sector pels pressupostos del 2020 ja que "no hi ha cap partida pressupostària destinada a desenvolupar les necessitats" de les entitats que representen. Confien que l'increment pressupostari que reclamen servirà per "destinar més recursos per garantir el compliment dels drets de la infància en situació de vulnerabilitat, actualitzar les condicions laborals dels professionals, i contribuir al sosteniment de les entitats i dels projectes i serveis". Han iniciat contactes amb els partits del Parlament per impulsar una moció per incorporar aquesta partida. "La infància i els professionals que l’atenem no podem esperar", conclou el manifest.

La Fedaia representa prop d'un centenar d'entitats que atenen 100.000 infants vulnerables a Catalunya, compta amb 3.500 professionals i 4.800 voluntaris.