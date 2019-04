La Fiscalia sobre l'últim cas d'eutanàsia: "Ella va decidir. No és violència masclista"

La Fiscalia té clar que la mort de Maria José Carrasco, la dona que la setmana passada va morir amb l'ajuda del seu marit, en cap cas és violència masclista, com ha decidit un jutge, que ha enviat la causa a un jutjat de violència masclista. "Ella havia demanat lliurement, públicament i voluntàriament acabar amb el patiment, havia adquirit les eines, havia decidit el moment i va demanar al seu marit ajuda. No és una mort de violència masclista", ha assegurat la fiscal de sala de Violència sobre la Dona, Pilar Martín Nájera, en una compareixença pública.

Martín Nájera ha explicat que recorrerà la decisió del jutge que fins ara portava el cas i que ahir va decidir derivar-lo a un jutjat de violència contra la dona, en base a diferents sentències del Tribunal Suprem.

Interpretació "esbiaixada"

La Fiscalia entén que el jutge ha fet una interpretació "esbiaixada" de la jurisprudència del Tribunal Suprem. L'instructor argumentava que aquestes sentències de l'alt tribunal establien que els jutjats de violència contra la dona han d'assumir totes les causes que siguin d'un home contra una dona, sense entrar a valorar la intencionalitat. En canvi, pel ministeri públic, "en aquest cas des del primer moment ja hi ha circumstàncies que exclouen i eliminen la violència masclista".

"Les sentències el que venen a dir és que no és necessari que hi hagi un mòbil específic, però això no imposa que qualsevol cas entre un home i una dona sigui violència masclista, hi ha d'haver una situació de desigualtat que en cap cas es produeix", ha insistit la Fiscal, que ha subratllat que Carrasco va decidir "lliurement" acabar amb la seva vida i demanar ajuda al marit per portar a terme el suïcidi. "El jutge d'instrucció no ha entès el matís que hi ha d'haver un element de dominació i discriminació", ha insistit la representant de la Fiscalia.

Maria José Carraco feia tres dècades que patia esclerosi múltiple. El seu marit és el primer detingut a l'estat espanyol per un cas d'eutanàsia. La policia el va arrestar durant unes hores i ara l'investiguen en un procediment penal.