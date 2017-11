Fonts tenyides de groc en protesta pels presos polítics

Una vintena de fonts barcelonines es tenyiran de groc aquest Nadal en protesta pels presos polítics de Catalunya. És el detall de l’acord que ahir van segellar el PDECat i BComú, en una aproximació poc habitual entre els dos grups municipals fins ara. La iniciativa, a proposta del Grup Demòcrata i també amb el suport d’ERC, es posarà en marxa avui mateix. La Font Màgica de Montjuïc, la del passeig de Gràcia i la de rambla de Catalunya seran algunes de les fonts que s’il·luminaran per recordar Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, el vicepresident de la Generalitat i els consellers empresonats. El PDECat també negocia que s’il·lumini algun edifici o monument emblemàtic dos cops al mes, fins que tornin els presos polítics, però aquest és un punt que encara s’està negociant. Pel que fa a les fonts, s’il·luminaran cada dia de les 18h a les 22 h.

Ahir ja es van encendre els llums convencionals de Nadal, en un acte amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què es va retre homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla. Amb un espectacle de llum i música, on destacaven uns cors vermells i blaus, es volia agrair la resposta de la ciutadania als atacs del 17 d’agost, en especial la dels comerciants i veïns dels voltants de la Rambla.

Així, fins al 6 de gener gairebé 400 trams de carrers i places amb prop de 100 quilòmetres de llums s’il·luminen des d’ahir “per convidar a passejar i gaudir” de la ciutat durant el Nadal.

Bona entesa abans del ple

L’acord entre BComú i el PDECat per retre un homenatge als presos polítics a través de la il·luminació de les fonts arriba just abans d’un ple, el d’avui, en què probablement els dos grups mostraran més bona entesa que en altres plenaris. El d’avui serà el primer ple després de la ruptura entre Barcelona en Comú i el PSC a Barcelona pel suport dels socialistes a l’aplicació de l’article 155. Serà la primera prova per al nou escenari de “geometria variable” que defensa l’equip d’Ada Colau.

Si en l’última comissió d’Economia el PDECat i ERC -que s’havien compromès a no fer caure l’alcaldessa si se segellava el divorci amb els socialistes- ja van mostrar cert canvi de sintonia i no van bloquejar la tramitació inicial dels pressupostos -caldrà veure ara si els comptes sumen prou suports per aprovar-se sense una qüestió de confiança-, en el ple de demà BComú aprovarà les noves ordenances de cementiris i serveis funeraris amb el suport, com a mínim, d’aquests dos grups. Cs, per exemple, també debatia ahir la possibilitat de donar-hi suport.

La regidora del PDECat Sònia Recasens va explicar ahir que han pactat amb el govern d’Ada Colau la nova normativa perquè blindi les garanties que es donen a les persones amb pocs recursos de poder accedir als serveis funeraris de manera gratuïta o bonificada.

El que no avançarà, en canvi, és la creació d’una funerària pública, ja que BComú no ha sumat de moment cap aliat per aquesta causa. ERC i el PDECat s’oposaran avui en la votació, que inclou la venda del 15% que l’Ajuntament té de Serveis Funeraris de Barcelona - Mémora. Totes dues forces asseguren que no ha canviat res en la negociació després que Colau retirés la proposta per falta d’acords al març.