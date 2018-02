“La universitat ha abusat de la figura del professor associat ”

El catedràtic i enginyer de telecomunicacions Francesc Torres es va convertir en el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb el 50,23% dels vots el novembre passat. La seva candidatura, que es presentava com la no continuista, es va imposar amb un resultat ajustat.

El sistema universitari català està infrafinançat. Com afecta la UPC?

El 2010 va patir una retallada molt forta. Per poder actuar com una universitat pública hem de recuperar els nivells precrisi. S’ha fet un esforç de racionalització molt gran, però això es pot mantenir durant un temps limitat.

¿Quan hi hagi Govern, què farà per reclamar un més bon finançament?

La situació no és l’òptima. Fer polítiques a llarg termini és complicat. Garantirem els serveis. I els diners que tenim els invertirem en una millor acollida als estudiants des del primer curs. Una societat moderna no s’entén sense una universitat pública de qualitat. En aquests temps convulsos va bé que la societat tingui institucions estables i que mantinguin l’activitat. És la manera de fer país.

¿Quin és el rol que ha de tenir la universitat en el moment actual?

La situació actual és molt complexa i la universitat reflecteix el que és la societat. Creiem que el nostre projecte ha de ser estrictament acadèmic. La nostra manera de fer país és formar les generacions futures, és el que ens toca com a universitat pública.

¿Una universitat s’ha de mullar a favor del referèndum o dels presos polítics?

Cada professor té la seva posició, però no és el rol de la universitat entrar en temes que han de resoldre els polítics. No és el rol de la universitat -i encara menys de la UPC- fer pronunciaments polítics, que corresponen als polítics.

¿L’article 155 està afectant el funcionament de la UPC?

Ho notem amb l’endarreriment dels pagaments i amb el fet que l’administració no és tan fluida, entre d’altres. Volem tornar a la normalitat democràtica com més aviat millor.

¿Quina relació hi ha amb les altres universitats de l’Estat? ¿La situació política ha fet que empitjori?

Els ritmes polítics ho afecten tot, però els problemes de les universitats espanyoles són semblants. Temes de legislació, els contractes, l’acollida d’estrangers... I en totes aquestes qüestions hi ha molta sinergia.

La UPC també ha d’afrontar el problema de la precarietat del professorat associat.

Sí, com totes les universitats és un dels temes que hem d’abordar. És un problema que està relacionat amb la crisi. S’ha abusat de la figura del professor associat. El que és important és agafar investigadors joves i que puguin fer una carrera acadèmica. A un professor infrapagat no se li pot demanar que s’impliqui amb projectes a llarg termini de la universitat.

Un altre dels problemes de la universitat és la poca presència de dones en els càrrecs de responsabilitat. Quantes dones hi ha al seu equip?

Tres dones en un equip de deu. Justament és la proporció de dones de la universitat, que se situa entre el 20% i el 30%. La poca presència de dones la tenim a tota la universitat.

¿Què pot fer perquè hi hagi més dones en càrrecs de responsabilitat?

Posar-ho com una via de promoció vàlida per a les dones. Entre d’altres, tenim el projecte de sostre de vidre perquè les mares recuperin la línia de recerca.

Veient la presència de les dones a la UPC, és evident que no són suficients... ¿Què fan perquè les noies s’interessin per carreres tècniques?

Estem fomentant vocacions de dones, que es creen a 1r i 2n d’ESO, i és llavors quan hem d’actuar. Hem d’oferir models, mostrar que una dona pot ser enginyera, mostrar-los que és una opció real per a elles.

La Sindicatura de Comptes va detectar irregularitats financeres a la UPC entre els anys 2010 i 2014.

Jo no en diria irregularitats, sinó recomanacions. Tenim un dèficit reconegut perquè hi va haver una retallada molt gran, 30 milions d’euros d’una tacada. Ara el dèficit s’ha controlat, però es va generar un problema en un moment de retallada molt gran.

La Sindicatura és molt dura en l’informe, no sé per què no vol dir-ne irregularitats... En tot cas, què n’opina del contingut de l’informe? Li preocupa?

Som respectuosos amb la Sindicatura. I tant que ho tindrem en compte. Estem obligats a ser transparents. La universitat és molt gran i molt complexa. Segur que hi ha coses que es poden fer millor. Totes les recomanacions de la Sindicatura de Comptes les anirem millorant. La legislació ha canviat molt els últims anys i la universitat s’hi va adaptant. Els processos es van adaptant a la nova normativa.