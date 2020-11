La Fundació Ulls del Món alerta que la pandèmia ha deixat enrere els afectats per ceguesa en situació vulnerable

La Fundació Ulls del Món va celebrar ahir al vespre la 19a edició de La Nit dels Ulls del Món per l’erradicació de la ceguesa evitable. Ho va fer en un acte virtual on es va alertar dels efectes de la pandèmia en persones vulnerables i es van recaptar fons per atendre la gent que no ha tingut accés a cap programa de prevenció. L’informe mundial publicat l’any passat per l’OMS subratlla que la meitat dels 2.200 milions de casos de deficiència visual o ceguesa es podrien evitar si es tingués accés a l’atenció mèdica necessària i alerta que el 2050 aquesta xifra gairebé es duplicarà.

L'acte en línia per sensibilitzar i recaptar fons per a la lluita contra la ceguesa evitable es va celebrar en un obrador artesanal, on els més de 100 participants van poder veure com es feia un pastís de pastanaga en directe, aliment conegut per les seves propietats positives per a la vista. El periodista Antoni Clapés va presentar la vetllada, que va comptar amb l'actuació sorpresa de la cantant catalana Sílvia Pérez Cruz. La Fundació Ulls del Món, membre de l’Agència per a la Prevenció de la Ceguesa, va exposar com la crisi sanitària ha limitat la seva tasca als territoris on col·laboren: Moçambic, Bolívia, Mali i els campaments de refugiats saharauis: “Hem pogut garantir les urgències oculars però ens preocupa què passarà amb tota la gent que no ha pogut participar en els programes de prevenció. La gent sense recursos és la més vulnerable, i el repte d'aquest any és que ningú quedi enrere", van advertir fonts de la fundació.

Ulls del Món va remarcar la importància que la feina no s'aturi i les autoritats s’hi impliquin: "O fem alguna cosa o gairebé duplicarem els cecs d'aquí a 30 anys". I és que, segons l’Informe Mundial sobre la Visió publicat per l’Organització Mundial de la Salut, es preveu que el 2050 la pèrdua de visió afecti 1.700 milions de persones per falta d'inversió en serveis oftalmològics. També es calcula que la meitat de la població mundial necessitarà un accés continu i regular als serveis d'atenció oftalmològica a causa del canvi d'hàbits i la falta de recursos. La investigació subratlla el clar biaix de classe, gènere, edat i raça de les malalties de la visió. S’estima que afecta molt més les persones de zones rurals, les que tenen pocs ingressos, les dones, les persones grans, les persones amb discapacitat, les minories ètniques i les poblacions indígenes. Concretament, el 90% de persones amb pèrdua de visió viuen en països d'ingressos baixos i mitjans.

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, va posar xifres el 2019 a un problema encara massa estès i oblidat: "És inacceptable que 65 milions de persones siguin cegues o tinguin problemes de vista quan la seva visió podria haver-se corregit de la nit al dia amb una operació de cataractes, o que més de 800 milions de persones tinguin dificultats per fer activitats quotidianes perquè no tenen accés a unes ulleres".