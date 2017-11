La Generalitat avisarà amb 48 hores d'antelació abans de multar en cas d'episodi de contaminació

La Generalitat avisarà 48 hores abans si hi ha probabilitat que es produeixi un episodi d'alta contaminació a la ciutat. Donarà avís a la ciutadania, els operadors de transport públic i les diferents administracions amb dos dies d'antelació. Passades les primeres 24 hores d'aquest avís es tornarà a analitzar la situació: si els nivells han baixat no s'activarà cap pla; contràriament, si els nivells segueixen alts o fins i tot han pujat, l'endemà es posarà en marxa el pla de restricció de trànsit i el reforç del transport públic.

Quan es produeixi un episodi de contaminació elevada, la Generalitat farà arribar a la ciutadania la informació a través de la seva xarxa de comunicacions: pàgina web, Twitter, l'apli de la Generalitat, l'aplicació Mou-te -que es posa en marxa l'1 de desembre-, el 012, el canal Canal Salut i el web airenet.gencat.cat. A més, també ho anunciaran als panells de velocitats de les carreteres d'entrada a la ciutat i a través dels mitjans de comunicació, especialment la ràdio, que és el mitjà que més consumeixen els conductors d'automòbils.

A partir de l'1 de desembre, quan es produeixi un episodi de contaminació elevada per òxids, només podran circular per la zona de baixes emissions -àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes-, els vehicles que disposin del distintiu ambiental -considerats més nets, com els elèctrics, els híbrids, els de gas natural o els de gasolina matriculats a partir de l'1/01/2001 i dièsel posteriors a l'1/01/2006-. També podran circular les furgonetes euro -matriculades a partir de l'1 d'octubre de 1994- i totes les motos, ciclomotors, autocars i autobusos. També queden exclosos de les restriccions els vehicles d'emergències -la policia, el bombers, les ambulàncies-, els vehicles mèdics i funeraris i els vehicles de mobilitat reduïda. Des de la Generalitat recorden què dur l'etiqueta és recomanable però no obligatori.

Reforç en el transport públic

Un dels compromisos de l'Ajuntament amb el pla de reducció d'emissions és el reforç del transport públic en els dies més contaminants. Els gestors del transport públic van demanar ser avisats amb 48 hores d'antelació per poder preparar aquest reforç extra en dies puntuals. Per aquest motiu la Generalitat treballarà ara amb més previsió.

En els dies d'episodi de contaminació d'òxids, el metro afegirà un tren més en hora punta fins a les 11.00 h i més personal d'informació i atenció. Els autobusos afegiran 110 unitats més entre els corredors amb més demanda, les línies metropolitanes de l'AMB, el Baix Llobregat i el Barcelonès Nord. A més, a les línies de bus exprés s'hi afegiran 25 autobusos extraordinaris. El tram ampliarà la seva capacitat amb dues unitats dobles de reforç en les línies T1, T4, T5 i T6. Els ferrocarrils de la Generalitat ampliaran l'oferta en les circulacions de la línia del Vallés i la línia Llobregat. Rodalies de Catalunya ampliarà l'hora punta fins a les 11.00 h en les línies R1 i R4 -que es consideren les més transitades-.

Des de l'Autoritat de Transport Metropolità han creat un nou bitllet de transport, exclusiu per als dies d'episodi d'alta contaminació. La T-aire serà un títol multipersonal de dos viatges que es podrà comprar i utilitzar el mateix dia de l'episodi; el preu d'una zona serà d'1,80 €.

Altres mesures de l'episodi

A més de les restriccions de trànsit i el reforç en el transport públic, la Generalitat també adoptarà altres mesures en els dies puntuals d'episodi: junt amb el Servei Català de Trànsit limitarà la velocitat a 90 km/h a les vies equipades amb velocitat variable: C-31 sud, C-32 sud i el tram Martorell- Diagonal (AP-7/AP-2 i B-23).

Des de la Generalitat es plantegen donar flexibilitat horària als treballadors els dies d'episodi de contaminació elevada. Deixaran entrar més tard a la feina alguns treballadors amb l'objectiu de descongestionar l'hora punta d'entrada a la ciutat. La directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, afirma que volen servir de model en aquesta tendència: "Volem que això arribi a altres extensions i a la llarga ho adoptin altres empreses. Si això s'utilitza com a exemple ens pot aplanar la demanada en hora punta”.

També demanen als ciutadans que en els dies d'episodi redueixin els desplaçament en vehicle privat, practiquin una conducció eficient -menys contaminant- o comparteixin cotxe amb companys de feina o amics per accedir a la ciutat. A més, animen la gent a moure's a peu, en bicicleta o en transport públic.

L'objectiu del pla és adaptar-se progressivament a la normativa europea que els dona marge fins al 2020. La Generalitat calcula que aquestes restriccions reduiran un 18% les emissions contaminants en dies d'episodi, però la directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic afirma que la seva intenció és anar més enllà i reduir les emissions un 30% els propers 15 anys.