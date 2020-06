La Generalitat retira cautelarment a Eulen la gestió de dues residències

La Generalitat ha retirat de manera cautelar la gestió a Eulen de les residències de gent gran Bertran i Oriola i Mossèn Vidal i Aunós, situades a Barcelona i de titularitat pública, per diverses irregularitats detectades durant l'emergència sanitària del covid-19. La suspensió es mantindrà en vigor fins que es resolguin definitivament els expedients sancionadors que es van obrir a principis de juny a Eulen per irregularitats en la gestió i l'atenció als usuaris, segons ha informat aquest diumenge el departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Els problemes amb Eulen, però, s'arrosseguen des de fa temps i el coronavirus ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Fa exactament un mes, 75 familiars de residents a la Mossèn Vidal i Aunós van escriure una carta a la Generalitat, que van facilitar al diari ARA, demanant que Eulen deixés de gestionar el centre.

la residència Mossèn Vidal i Aunós la conselleria ha pres aquesta mesura cautelar davant les irregularitats detectades en el funcionament i organització del servei, que van derivar en una afectació generalitzada a la residència durant la pandèmia: quasi una trentena d'avis van morir, segons van explicar a l'ARA alguns familiars

La intervenció d'aquesta residència i el canvi temporal d'entitat gestora es va fer el 7 de maig, i ara que l'afectació està controlada el departament també ha decidit no tornar a Eulen la gestió fins a la resolució de l'expedient. En aquest cas,

Inspecció va obrir el 3 de juny l'expedient sancionador a Eulen per una presumpta infracció molt greu, que pot ser sancionada amb una multa de 7.000 euros, i la suspensió total de la prestació de serveis durant un període de 4 anys.

A més, en el cas de la residència Mossèn Vidal i Aunós, la conselleria va obrir el 17 de març un expedient sancionador a Eulen pels presumptes maltractaments que va rebre una resident amb Alzheimer per part de tres treballadors del centre. La Rosa María Gardon, filla de la víctima, va aconseguir

gravar les agressions a la seva habitació i les imatges que va enregistrar –i va fer públiques a TV3– eren esfereïdores: un dels cuidadors n'abusava sexualment, un altre l'agredia. Un tercer es cruspia el seu esmorzar. Els dos primers van ser detinguts i posats en llibertat amb càrrecs i una ordre d’allunyament a més d’un quilòmetre de la dona, i un d'ells va continuar treballant amb gent gran durant la pandèmia. "No van ser inhabilitats", relatava Gardon.

“L’agressora de la meva mare ha treballat amb gent gran durant el covid-19”

Pel que fa a la residència Bertran i Oriola, el servei d'inspecció del departament va detectar problemes en el funcionament i organització del servei i, per aquest motiu, el 26 d'abril la conselleria va intervenir la residència i va substituir temporalment Eulen per una altra entitat gestora. L'objectiu era reconduir la situació en què es trobava el centre per l'afectació de la pandèmia. Ara, un cop controlada la crisi sanitària a la residència, que està lliure de contagis, el departament ha decidit no tornar la gestió a Eulen.

E l 3 de juny, Inspecció va obrir un expedient sancionador a aquesta companyia per una presumpta infracció greu i per cinc presumptes infraccions molt greus que poden ser sancionades amb una multa de 4.000 euros, en el primer dels casos, i de 7.900 euros per cadascuna de les infraccions molt greus. A més, Eulen s'enfronta a la suspensió total de la prestació de serveis per un període de 4 anys per cadascuna de les infraccions.