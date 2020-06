La Generalitat i l’Estat topen pels fons per a la recerca

El departament d’Economia i el ministeri d’Hisenda mantenen, a hores d’ara, versions contradictòries sobre la reprogramació dels fons Feder encara no resolts, que, en gran part, afecten projectes vinculats a ciència, innovació i medi ambient. Mentre Hisenda insisteix que es tracta d’una mesura “voluntària” que beneficia totes les comunitats, des d’Economia asseguren que la reassignació és d’obligat compliment i que si no s’hi dona sortida es corre el risc de perdre els fons europeus.

L’origen de la contradicció, que afecta sobretot projectes de valor afegit com la contractació de nous investigadors, projectes de recerca i equipament científic, el trobem a Brussel·les. La Comissió Europea, conjuntament amb els estats membres, va acordar la creació d’un fons covid que s’havia de nodrir, entre altres fonts, dels recursos inicialment previstos per a projectes associats als Feder pendents d’execució. En el cas de Catalunya això significa que Europa paga el 50% d’un projecte determinat a partir del comprovant de despesa executada de l’altre 50%, que va a càrrec del govern espanyol o, parcialment, del català. Globalment, aquests projectes encara no resolts signifiquen 114 milions d’inversió de la part catalana més 114 d’addicionals europeus.

Europa planteja aquesta opció com una “recomanació” als estats membres i a canvi assegura que qualsevol projecte reorientat a despesa sanitària serà finançat amb el 100% del cost estimat. Aquesta dada és la que el ministeri d’Hisenda entén com “un benefici” per a totes les comunitats autònomes que s’hi vulguin acollir de manera “voluntària”.

El departament d’Economia, en canvi, defensa que durant les converses amb Hisenda se’ls va advertit que en cas de no reprogramar els fons Feder a despesa sanitària, “no es validaran” els projectes des del govern espanyol i, com a conseqüència, es perdrien les partides europees. La instrucció, segons ha pogut verificar l’ARA, es va acordar amb data de 4 de maig. La comunicació formal, lliurada per valisa electrònica, va arribar el dia 5 de juny, divendres, sense cap opció a negociar res.

Diversos directors de centres de recerca, amb independència de qui tingui raó, qualifiquen la mesura de “retallada dels fons de recerca”. La desinversió per reprogramar els recursos econòmics al fons covid afecta també projectes de medi ambient, energia, innovació sanitària i industrial i desenvolupament sostenible. També repercuteix en projectes i equipaments culturals.

Segons Hisenda, qui decideix quins programes es veuen afectats per aquesta instrucció és cada comunitat. Economia diu, contràriament, que la decisió va lligada a la disponibilitat econòmica dels projectes no executats. “És l’únic criteri”, asseguren.

Josep Samitier, president d’Acer, l’associació catalana de centres de recerca, considera que “no és creïble” que des de Brussel·les s’hagi demanat que es desinverteixi en ciència i innovació per alimentar el fons covid. “És una contradicció flagrant”, afirma. Alhora, acusa totes dues parts d’haver decidit la reprogramació de fons de manera “poc lleial”. “A nosaltres se’ns ha comunicat el resultat a última hora quan les converses feia temps que estaven obertes”. Des del departament d’Empresa i Coneixement, el gran afectat per aquesta decisió, assenyalen que l’objectiu actual és “preservar els projectes de recerca i el sistema d’R+D+I català com a garantia de competitivitat i progrés”.