El Govern Balear reclama que la quarantena dels viatgers desaparegui amb la desescalada

La decisió del govern espanyol de decretar una quarantena de 14 dies a tots els viatgers internacionals que arribin a partir del 15 de maig toca de ple, abans ni tan sols de començar, la recuperació del sector turístic de les Illes Balears. Per això, el Govern Balear va reclamar dimarts que aquesta sigui una mesura provisional i que no comprometi la feina que s’està fent per aconseguir visitants estrangers a finals de juny o principis de juliol. “Per descomptat, ha de ser una mesura provisional”, va declarar ahir a l’ Ara Balears el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, després de reunir-se per videoconferència amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i la secretària d’estat de Turisme, Isabel Oliver.

“Ha de ser una mesura provisional, que duri el mínim possible i que sigui proporcional amb els graus de desescalada”, va insistir. “El govern espanyol ha decidit imposar-la a la fase 1, però l’important és que es comenci a retirar a mesura que es vagin passant les fases”, va afegir Negueruela. El conseller espera que el panorama turístic s’aclareixi amb la reunió de caps d’estat i el pacte a escala europea sobre com ha de ser l’obertura de fronteres, i “que no sigui necessària cap quarantena entre els països de la unió, sobretot entre territoris que tinguin els mateixos nivells d’afectació de la malaltia”.

Prudència hotelera

El sector hoteler, de moment, prefereix no pronunciar-se davant la decisió de l’executiu estatal. Fonts de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) afirmen que es mantenen “a l’espera de la reunió de dimecres de la Comissió Europea que establirà les mesures de desescalada que aplicaran els països de la UE a les fronteres”. La presidenta de l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma, Aina Vidal, recorda que la mesura “només s’aplica durant l’estat d’alarma” i que durant aquest període, de fet, els hotels no reben turistes. Per això no compta que els afecti. Per la seva banda, el president de l’Associació Hotelera de Peguera, Toni Mayol, es mostra més sorprès però espera que “tot hagi sigut un malentès”.

A més, l’estat d’alarma tampoc permet de moment que els alemanys amb segona residència a les Balears puguin desplaçar-s’hi. De moment, segons han explicat fonts de la conselleria de Turisme, el Govern Balear continua treballant amb Alemanya, amb quarantena o sense, perquè les Balears siguin el primer territori de l’Estat a restablir les connexions aèries amb aquest país.