Interior vol endurir sancions per conductes sexuals com l'exhibicionisme i la masturbació en públic

El departament d'Interior vol endurir les sancions per a conductes amb component sexual que fins ara són considerades faltes lleus administratives. Amb la voluntat d'aconseguir un ''país lliure'' d'agressions sexuals, Miquel Buch, conseller d'Interior, considera que cal fer aquest ''primer pas'' per erradicar les violències sexuals a Catalunya, per això impulsaran canvis legislatius perquè conductes com ara l'exhibicionisme obscè, la masturbació en espais públics i la injúria sexual puguin ser penats amb multes d'entre 1.000 i 10.000 euros. Interior vehicularà aquest canvi a través d'una modificació de la llei que regula els espectacles i l'oci.

Per poder augmentar les sancions a conductes considerades infraccions administratives, Interior proposa canviar la llei que regula els espectacles i les activitats d'oci a Catalunya a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos d'aquest any, i a la vegada començar a treballar per modificar també la llei orgànica de seguretat ciutadana.

Paral·lelament, vol definir clarament quines són les actuacions que s'han de considerar infraccions administratives amb conductes com ara l'exhibicionisme obscè davant de persones adultes, la masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes, el seguiment obscè, la injúria sexual, fer fotos a les parts íntimes, l'acorralament amb finalitats sexuals o qualsevol acció que impliqui una vexació sexual.

Tant Buch com Jordi Jardí, director general d'Administració de Seguretat, han coincidit a destacar que si una primera agressió sexual no es detecta a temps hi ha més probabilitats que es doni violència sexual més endavant. ''No ens podem permetre que algú es passi de la ratlla'', ha afegit Buch, que considera que si no es persegueix o no se sanciona se'n poden derivar casos de ''violència masclista''. Jardí considera que si no s'erradiquen aquests comportaments ''menys greus'' es poden convertir en un ''antecedent molt perillós''

Nou protocol

El grup de treball està ultimant els darrers treballs del nou protocol per a la lluita contra les violències sexuals, en què hi han treballat uns 27 òrgans (entitats municipalistes, Mossos d'Esquadra, Institut Català de les Dones, entre d'altres) des de fa uns quatre mesos. L'objectiu era establir un marc per donar pautes d'actuació davant les conductes infractores.

El protocol recull quines són les actuacions que han de fer els responsables dels establiments i el personal dels entorns de l'oci privat, així com els organitzadors a l'hora de prevenir i atendre possibles violències sexuals. També fixa les instruccions que s'han de fer a la persona afectada i preveu l'existència d'un ''punt lila'' (que facilita les denúncies) a totes les festes o concerts, i el detall de com ha de ser l'actuació dels professionals de la seguretat, els vigilants i els membres dels cossos policials en aquests casos. A més, es proposa formació per a tot el personal que pugui estar relacionat amb l'organització d'espectacles i que, per tant, puguin actuar per prevenir les violències sexuals. Seran formacions que farà el departament d'Interior amb el suport de l'Institut Català de les Dones.

Els diferents establiments d'oci i espectacles podran adherir-se a aquest protocol de manera voluntària. Interior calcula que a mitjans de gener ja estarà en vigor.