El Govern diu que les UCI de Catalunya "no estan al límit" i anuncia un nou hospital de campanya a Sabadell

El Govern ha assegurat que les UCI catalanes "no estan al límit" i que estan "creixent en capacitat" per fer front a l'emergència sanitària del coronavirus. Després que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, admetés, sense concretar quines, que hi ha sis comunitats autònomes "al límit" i tres més que s'hi apropen ràpidament, la Generalitat ha assegurat que no es tracta de Catalunya. "Ja tenim més de 1.700 llits de crítics, la majoria ocupats per pacients de covid-19", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés. Ha reivindicat la transformació "espectacular" i la mobilització "exemplar i sense precedents" del sistema sanitari davant la pandèmia. Fa uns dies el Servei Català de la Salut (CatSalut) calculava que es necessitarien un total de 1.800 llits d’UCI per atendre el coll d’ampolla dels pacients greus.

Una de les vies per obrir nous llits és la creació dels hospitals de campanya. L'últim que s'ha anunciat tindrà 250 places per a pacients i estarà a punt en els pròxims dies a la pista d'atletisme de Sabadell. Vergés ha explicat que s'ha decidit després de constatar que, tot i haver duplicat els recursos sanitaris al Vallès, "no era suficient" per atendre tots els malalts per coronavirus a la zona de Sabadell i Terrassa. Al marge d'aquest nou espai –l'ha anomenat Vallès Salut–, també es posarà en marxa aquesta setmana un hotel amb 195 places per donar suport a l'Hospital Parc Taulí. Aquest centre sanitari ja s'ha reforçat amb 50 llits convencionals i 90 llits de crítics i semicrítics, i estan previstos 223 llits més a partir de la setmana que ve.

A Barcelona, també s'habilitaran quatre poliesportius com a hospitals de campanya ubicats a prop dels hospitals de la Vall d'Hebron, el Clínic, Sant Pau i l'Hospital del Mar. El de la Vall d'Hebron ja ha entrat en funcionament. A Igualada, on hi ha un dels principals brots de covid-19 a l'Estat, ja s'ha habilitat el centre esportiu Les Comes amb un centenar de llits, i a partir del 10 d'abril estarà a punt la residència d'avis de la Mútua Igualadina, amb 90 llits disponibles. A més, aquest dissabte el Govern també ha anunciat que prepara un nou gran hospital de campanya a la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat.

651x366 El poliesportiu de Les Comes, a Igualada, a punt per si cal atendre pacients / ARA El poliesportiu de Les Comes, a Igualada, a punt per si cal atendre pacients / ARA

180.000 professionals de la sanitat pública i privada

En la línia de moure tots els recursos que calguin per aturar el virus, Vergés ha anunciat, també, que a partir d'ara el Govern compta amb 180.000 professionals sanitaris als hospitals. És a dir, que podrà mobilitzar tots els efectius que treballen a Catalunya, tant al sector públic com al privat. Ja fa uns dies que la sanitat privada i la pública van acordar "treballar conjuntament" per combatre la crisi sanitària causada pel nou coronavirus, primer a través de les instal·lacions i ara també amb tots els professionals que hi treballen.

Vergés també ha dit que s'han repartit ja més de tres milions de productes després de l'arribada d'1,6 milions de mascaretes quirúrgiques, 300.000 bates i 270.000 kits amb gels desinfectants, entre altres materials que es posaran a disposició dels centres sanitaris.