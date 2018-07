El Govern vol canviar els criteris d'admissió a l'escola per combatre la segregació

Una de les obsessions del nou conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, és reduir la segregació escolar, el fenomen que es produeix quan es concentren taxes molt elevades d'alumnat immigrant en escoles públiques concretes i que diverses veus de la comunitat educativa alerten que és el principal problema del sector ara mateix. Per revertir aquesta problemàtica, que afecta els resultats acadèmics dels alumnes, Bargalló proposa canviar els criteris d'entrada a l'escola per garantir-ne l'equitat.

La via per fer-ho és modificant el decret 75/2007, que regula el procediment d'admissió dels alumnes en els centres subvencionats, que regula els punts que té cada família per accedir a una plaça pública. "Hi ha marge d'actuació amb l'actual ordenament jurídic per combatre la segregació de manera més efectiva. Ens fa falta esprémer la llei d'educació de Catalunya (LEC) i elaborar un nou decret d'admissions per poder garantir una millor protecció del dret de la infància a l'educació", ha assegurat.

Així ho ha dit el conseller en la seva primera compareixença en la comissió d'Ensenyament del Parlament, en què ha exposat un pla educatiu amb mesures concretes que no es podran aplicar si no s'aproven uns nous pressupostos, ha avisat. Ara bé, aquesta mesura en concret -modificar un decret- és més una qüestió ideològica i de voluntat política que de pressupost. "Aquesta legislatura ha de ser la del pacte contra la segregació escolar", ha apuntat també Bargalló, sobre l'acord que fa temps que volen impulsar el departament i el Síndic de Greuges.

En aquest sentit, ha afirmat que el sistema de finançament de les escoles ha de ser "equitatiu i adaptat a la complexitat de cada centre", de manera que "no tots els centres poden rebre el mateix". "La igualtat en la distribució dels recursos entre desiguals és terriblement injusta. No pal·lia la desigualtat", ha argumentat.

Mourà "cel i terra" perquè s'acabin a temps les obres

Més enllà de la segregació escolar, Bargalló també ha plantejat altres reptes urgents que té la seva conselleria. Un dels més importants és acabar les obres de millora en algunes escoles i instituts, que ha dit que van amb retard a causa de l'aplicació de l'article 155. "Em comprometo a remoure cel i terra perquè es pugui garantir que el 12 de setembre hi hagi aules per a tots els alumnes i professors a totes les aules", ha dit.

Seguint aquest fil, ha deixat clar que hi ha un "important augment d'edificis envellits" que necessiten una "rapida rehabilitació" i que la seva prioritat és renovar-los aviat. "A vegades és més urgent rehabilitar que no treure els mòduls", ha dit. S'ha manifestat "més preocupat" per rehabilitar els edificis envellits que no pas per eradicar els barracons que hi ha en escoles i instituts, i que ja són un miler a tot Catalunya.

Canvis en els concerts educatius i en les escoles bressol

El conseller ha reiterat algunes mesures que ha anat anunciat en les darreres setmanes. Pel que fa als concerts educatius, ha assegurat que hi haurà dos criteris que denegaran la renovació de la subvenció: un serà separar els nens i nenes per raó de sexe i l'altre no participar en les necessitats d'escolarització del territori. També ha tornat a dir, com va avançar en una entrevista a l'ARA, que es planteja fer públiques algunes escoles concertades que tenen problemes de viabilitat.

Sobre l'educació en els 0-3 anys, Bargalló ha insistit en la voluntat que el Govern es corresponsabilitzi en el finançament de l'etapa 0-3 anys de manera "directa i progressiva" i en què la prioritat siguin les famílies vulnerables. Ja fa uns dies, en la primera sessió de controla l Govern, Bargalló va anunciar que la Generalitat tornarà a finançar les escoles bressol. COm aquell cop, Bargalló no ha concretat cap xifra econòmica i ha dit que dependrà de si hi ha nous pressupostos l'any que ve.

El conseller ha reivindicat el model d'institut escola (que va popularitzar el conseller Ernest Maragall) i ha dit que estan treballant per "actualitzar" el decret de menjadors escolars perquè les AMPAs puguin participar de la gestió. Al principi de la seva intervenció, Bargalló ha tingut paraules per al professorat, a qui ha agraït haver fet front a un curs "estrany, difícil i anormal" a causa de la influència política.

En relació als professors, Bargalló ha dit que en els propers anys es convocaran noves oposicions -aquest any s'han obert per a 2.000 places- i s'ha mostrat partidiari de modificar-les per avaluar per competències i no memorísticament, com es fa ara. En aquest sentit, ha anunciat que es reestructurarà el seu departament per crear una direcció general a favor de la innovació, la recerca i la transformació digital, es fusionaran les direccions generals d'infantil i primària i la de secundària i batxillerat en una de sola i es crearà una Agència d'Evaluació i Prospectiva de l'educació, que substituirà el consell superior de l'avaluació.