El Govern endurirà la llei antitabac per prohibir fumar al cotxe i a les parades d'autobús

Ja ho va avançar el secretari de Salut Pública, Joan Guix, al setembre. El Govern vol endurir la llei antitabac per prohibir fumar als cotxes, les parades d'autobús, els campus universitaris o als centres comercials a l'aire lliure.

Ara ha fet un pas més i ha inclòs aquestes mesures en la llei que complementa els pressupostos de la Generalitat, segons ha avançat aquest divendres la Cadena SER Catalunya. Així doncs, aquesta prohibició està lligada a l'aprovació dels pressupostos. Tot i que la llei antitabac és d'àmbit estatal, el Govern aprofita una llei del 1985 sobre substàncies que poden generar dependència.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya calcula que cada dia, de mitjana, 27 persones moren per culpa del tabac al país. Al final de l’any, les persones que perden la vida a causa del tabac són unes 10.000, i un de cada sis morts a Catalunya es relacionen amb aquest consum. De les 27 morts diàries per tabac, 7 són per causes cardiovasculars.