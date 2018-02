El govern espanyol renova els concerts a les escoles que segreguen per sexe amb el 155

El consell de ministres no ha aprovat aquest divendres la polèmica casella en la preinscripció escolar per fer el castellà llengua vehicular, però sí que ha tirat endavant una mesura que havia estat objecte de debat els últims mesos dins de l'independentisme. El govern espanyol, invocant el 155, ha renovat el concert educatiu a un total de 1.956 centres d'infantil i secundària, inclosos els que segreguen per sexe. La CUP va arribar a un principi d'acord a finals de gener amb Junts per Catalunya i ERC eliminar el concert educatiu a les escoles que separen entre nens i nenes, que s'havia de renovar justament aquest 2018. De fet, segons van explicar els anticapitalistes, l'acord estipulava que "les escoles d'Opus no estiguin finançades amb diners públics".

La decisió generava el rebuig rotund dels populars i ja feia dies que s'especulava sobre la decisió de renovar-los ja a través de la intervenció per garantir el concert a aquestes escoles, així com també el suport de les famílies que porten els fills en aquests centres. En concret, el portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha detallat que es renoven els concerts per a 987 escoles d'educació infantil i 969 centres de Secundària per quatre anys.

"Aquesta decisió aporta tranquil·litat i normalitat al sector de l'educació concertada de Catalunya", ha defensat el també ministre d'Educació -i conseller amb el 155- durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Els concerts de l'etapa de primària continuaran en vigor fins el 2020, ja que aquesta any encara no caducaven i s'havia de decidir la seva renovació.

La decisió, però, encara no és totalment ferma. Els pròxims dies s'ha d'elaborar una memòria econòmica de la mesura abans que es firmi la resolució i es voti al Butlletí Oficial de l'Estat.