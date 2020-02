El Govern es persona en la causa judicial d’Iqoxe

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar ahir que es personarà com a acusació popular en la causa judicial oberta als jutjats de Tarragona per l’explosió a Iqoxe de fa dues setmanes. La Generalitat ho considera “necessari” per aclarir si durant l’accident “es van vulnerar els drets dels treballadors, com la seguretat i la salut laboral”. En paral·lel, Inspecció de Treball continua amb la tramitació dels expedients a l’empresa i amb la investigació de les causes de l’accident.

Fa només una setmana Inspecció va obrir un nou expedient a Iqoxe per haver reprès l’activitat després de l’explosió sense haver avaluat els riscos laborals. Una acusació que va negar l’empresa, que va dir que només feia treballs per mantenir la instal·lació “segura”. CCOO també va afirmar que els últims cinc anys la planta havia acumulat 73 incidents i accidents laborals, sobre els quals Iqoxe no va fer comentaris. El departament l’havia sancionat quatre cops per tres incompliments de salut i un de seguretat.

L’empresa va emetre ahir un comunicat per expressar que estava “sorpresa” davant d’aquesta informació, sobretot tenint en compte que encara “no ha acabat el procés d’investigació perquè està en la seva primera fase”.