El Govern reforçarà l'atenció primària amb 125 milions d'euros anuals

El departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), dedicarà 125 milions d'euros anuals - 46 milions fins a finals d'any que provenen del fons extraordinari del covid-19- per reforçar l'atenció primària, segons ha avançat aquest divendres el president de la Generalitat, Quim Torra. Minuts després ho han anunciat i concretat els consellers de vicepresidència, Pere Aragonès, i Salut, Alba Vergés. El pla que ha de transformar de forma estructural les actuacions de la porta d'entrada als serveis sanitaris fa 35 anys que no es replanteja íntegrament. Ha estat, doncs, la crisi del covid-19 i el consegüent increment del 25% de la demanda que les autoritats sanitàries calculen que ja ha generat -i que preveuen que continuarà creixent amb la tornada a les escoles i l'inici de la temporada de la grip- ha obligat el Govern a encetar un procés de canvi, tal com exigien els sindicats i els treballadors del món de la salut des del 2008, quan la crisi econòmica i les retallades van asfixiar els equips de primària.

Gairebé 4.000 noves contractacions, reorganització de les tasques i optimització dels processos de treball per evitar duplicitats, impuls a la telemedicina, i replantejament i ampliació dels equipaments per fer-los més accessibles i propers per a la població mitjançant espais municipals. Aquests són els quatre eixos a partir dels quals s'articula el nou pla, i que s'haurà de desplegar de forma heterogènia en funció dels territoris i de les necessitats pròpies dels equips. "Hi ha accions temporals lligades a l'epidèmia com les noves contractacions, perquè hi ha tasques de vigilància epidemiològica a les escoles i una necessitat per identificar massivament positius, però també hi ha accions estructurals que requereixen d'un esforç inversor al llarg del temps", assenyala la directora de l'Àrea d'Organitzacions i Professionals del Catsalut, Sara Manjón.

La directiva detalla que la primera mesura que s'està desplegant és la incorporació de nous professionals per aguantar la pressió de l'epidèmia, el tipus contractual dels quals no serà eventual. "La idea és fer contractes de llarg recorregut, estables i duradors. No seran per fer substitució o per pal·liar l'increment de l'activitat, perquè el que es vol fer és una inversió a llarg termini", concreta Manjón. De forma immediata i amb un horitzó de dos anys, es preveu la incorporació de 400 infermeres, així com d'agents clínics com auxiliars que puguin reduir l'activitat burocràtica que ara recau en el metge de família, i de nous perfils com nutricionistes, psicòlegs i treballadors socials. També s'hi sumen els gestors covid de les escoles -els referents sanitaris als centres educatius- o els tècnics que fan suport als equips de cribatges massius.

Aproximadament el 80% del pressupost de l'atenció primària es destina als recursos humans, és a dir a pagar sous dels professionals. "Tenim uns 22.000 professionals i plantegem la contractació d'uns 3.800 més, cosa que suposa un 17% de més capacitat en un termini de dos anys", detalla el director del CatSalut, Adrià Comella. Amb tot, admet que amb això no n'hi ha prou: "Cal innovació tecnològica i revisió de la planificació del treball per ser més eficients".

El pla inclou una redefinició dels rols professionals per tal que metges i infermeres se centrin en donar resposta assistencial a les necessitats de la població. En aquest sentit, l'objectiu de Salut és repartir i simplificar les tasques administratives per tal de desburocratitzar al màxim les seves agendes. En aquest sentit, es preveu la contractació de tècnics -anomenats assistents clínics- que puguin fer registres i generar la documentació necessària, així com potenciar el paper dels administratius i del personal d'atenció ciutadana per afavorir i vehicular l'accés del pacient al sistema. "Revisarem protocols i optimitzarem els processos de treball per simplificar els circuïts i evitar duplicitats", apunta Manjón, en relació a una de les altres grans demandes dels sindicats.

Menys burocràcia i més tecnologia i espais

El pal de paller d'aquests canvis serà la inversió en tecnologia i la consolidació de la telemedicina com a part indispensable del model d'atenció, i no com un servei més en el catàleg. "La pandèmia ha accelerat uns canvis que feia anys que es gestaven, com les eines d'atenció no presencial, i ara hem de completar el procés de digitalització i evitar errors informàtics", explica la directora de l'àrea assistencial del CatSalut, Xènia Acebes, que posa d'exemple la millora en els circuïts d'atenció telefònica, la gestió de les demandes via centraleta i l'ús de webcams i tauletes per apropar la salut comunitària a la població.

"La pandèmia ha modificat el context i és el catalitzador d'aquests canvis estructurals", resumeix la directiva. "Si volem una primària forta, innovadora i resolutiva, que sigui més eficient i tingui repercussió en la salut, cal fer aquest esforç", conclou. El pla s'ha treballat els últims dos mesos, aprofitant la treva epidemiològica, i Acebes el qualifica de "molt ambiciós". Ara bé, el Govern avisa que els canvis s'aniran desplegant de forma progressiva, si bé les contractacions -matisa la directiva- ja fa mesos que s'estan fent per apuntalar l'atenció sanitària atesa l'emergència sanitària provocada pel coronavirus.

Un altre dels problemes que ha evidenciat l'epidèmia i que el sector feia anys que denunciava és la falta d'espais. El departament contempla encetar un procés de replantejament dels equipaments sanitaris que no només permeti sectoritzar espais per atendre malalts de covid-19, sinó canviar la forma en què es fan les consultes. "Hem de guanyar espais a dins o molt a prop dels equips d'atenció primària", afirma Manjón. Aquest pla de confort s'haurà de treballar colze a colze amb el món local, ajuntaments i consells comarcals, per trobar espais annexos que permetin fer els serveis de pediatria o concentrar l'activitat per fer PCR en espais separats. En aquest cas, per exemple, diversos consistoris han cedit centres cívics per fer-ho. "Ja comencem a tenir ofertes de cessions d'espais per als CAP més petits", confirma Acebes.

"Igual que al març vam reforçar els hospitals i vam multiplicar el nombre de llits d'UCI perquè viviem una situació molt complicada, ara ens toca revaloritzar la punta de llança que preserva la salut de tota la ciutadania", ha afirmat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. També la consellera de Salut, Alba Vergés, ha elogiat la tasca de la primària, que s'ha fet càrrec de la gestió de les residències i també detecta els contagis lleus i asimptomàtics i fa el seguiment dels contactes sense oblidar la seva funció principal que és l'atenció a la cronicitat i a la prevenció. "Fa anys que l'atenció primària s'enfronta a necessitats diferents, com l'envelliment de la població, la cronicitat i la solitud dels pacients, i que per poder-hi fer-hi front reclama un acompanyament", explica Acebes.