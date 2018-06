El Govern obre més places per a l’acollida massiva de menors no acompanyats

Catalunya oferirà 250 noves places de primera acollida i 168 d'acompanyament a la transició cap a la vida adulta per als menors estrangers no acompanyats –els anomenats MENA–. Ho ha explicat aquesta tarda el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, en una roda de premsa en què s'ha posat l'accent a “garantir la protecció dels menors” i “no deixar cap infant ni adolescent sense atendre”.

Aquesta ampliació de la política d'acollida serà possible gràcies a l'aprovació del fons de contingència, dotat amb 10,5 milions, que el govern ha tirat endavant aquest migdia i que es destinarà als equipaments dirigits a cobrir l’arribada dels menors migrants. Concretament, s'obriran nous espais de primera acollida i atenció integral arreu de Catalunya, llocs de primera acollida i atenció integral d’entre 10 i 30 places cadascun, i s'ampliarà el personal de primer contacte amb els joves, que posarà la sensibilitat i el bon tracte com a prioritat. Per aquest motiu, l’equip ha passat a tenir dues places més de coordinació, s’ha incrementat de sis a setze educadors la xarxa permanent i s’ha augmentat la flota de conductors de cinc a catorze. Així, “la primera atenció serà sempre per part d’educadors de la DGAIA” en un moment que és “dur” per a la persona nouvinguda. D’aquesta manera es vol reforçar l’acompanyament amable i evitar les formes de violència simbòlica.

La directora de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Georgina Oliva, ha incidit en el fet que s'espera que aquest any se sobrepassin les 3.000 arribades, superant qualsevol registre dels anys anteriors. Si entre el 2009 i el 2015 les xifres d’arribada oscil·laven entre les 300 i les 400 persones menors, en els últims tres anys s’ha anat doblant exponencialment fins a arribar a una nova xifra rècord, que aquest any ja està a prop del miler. Segons les aproximacions d’Oliva, només al juny s’haurien comptabilitzat prop de 140 noves acollides.

Davant l’onada migratòria incipient, El Homrani ha posat en valor la improvisació com a element a tenir en compte per oferir una “bona resposta a un escenari canviant”. D’aquesta manera, s’ha deixat la porta oberta a una nova reestructuració dels fons disponibles per donar acollida als joves no acompanyats en cas que sigui necessari. Amb l’ampliació de la cobertura de places es passa de “prop de 800 a les 1.200” per part de la Generalitat i, si bé es calcula que arribarà una gran quantitat de joves, la directora de la DGAIA ha recordat que molts dels migrants “arriben amb una edat molt pròxima a la majoria d’edat”.

En línia amb una reclamació mantinguda entre la situació dels joves tutelats, denunciant que molts no tenen permís de treball, el conseller El Homrani ha recordat que el departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) forma part de la seva cartera, i ha assegurat que s’està treballant “de manera transversal per donar una solució ràpida que es farà pública tan bon punt arribi”.