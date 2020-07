El Govern amplia les restriccions per frenar rebrots i hi afegeix municipis

Per esvair dubtes sobre les restriccions que s'apliquen a diversos municipis de Catalunya per frenar els rebrots de covid-19, el Govern va difondre ahir un document de quatre pàgines que concreta les mesures i que va suposar el cop d'efecte per als ajuntaments afectats. En 25 preguntes i respostes, el Procicat va insistir que es prohibeixen les activitats culturals i l'obertura de gimnasos excepte si tenen autorització. També va recomanar reforçar el control a les platges i va demanar als consistoris que els bars no funcionin de nit. Són instruccions per a Barcelona, 12 ciutats més de l'àrea metropolitana i alguns municipis del Segrià i la Noguera que des de dissabte tenen en vigor limitacions. Però des d'avui s'hi afegeixen Sant Feliu de Llobregat, Figueres i Vilafant. Una suma que arriba als tres milions de població.

Barcelona va tornar a tancar ahir, com dissabte, els accessos a diverses platges, i a la Costa Brava si fa no fa el mateix: Palafrugell va clausurar de nou totes les seves platges per l'afluència de banyistes. La recomanació de divendres de la Generalitat d'evitar moure's va tenir poc efecte a jutjar per les cues de vehicles que van sortir de l'àrea metropolitana per anar a les platges de les comarques gironines, de la Costa Daurada i als destins de muntanya. I l'estira-i-arronsa entre els ajuntaments barcelonins i el Govern per l'aplicació de les restriccions va fer que el compliment de les mesures no fos efectiu. Però sembla que avui es podria notar un canvi, perquè, després de la publicació del document del Procicat, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que aturava les activitats culturals i esportives a partir d'ara pendent de les excepcions que es puguin autoritzar.

La decisió de Barcelona va arribar per la fermesa de la Generalitat en dir que les activitats culturals i esportives estan prohibides i que només es poden fer si tenen el vistiplau del Procicat. Aquest va ser un dels aclariments davant els interrogants dels ajuntaments, que també havien preguntat sobre els comerços i els mercats ambulants, les platges i l'opció de fixar uns horaris en la restauració i l'hostaleria. Les respostes van ser que la cita prèvia als comerços és una recomanació i que els mercats ambulants poden obrir. Pel que fa a les platges, el Govern va concretar que no se'n preveu el tancament permanent, però que es demana complir els aforaments per evitar aglomeracions i garantir les distàncies de seguretat. Dels bars, es va fer la petició als ajuntaments que no funcionin de nit -perquè no es permeten les activitats d'oci nocturn- i que estableixin un horari de tancament.

Barcelona vol excepcions

El punt que havia sigut més conflictiu, el de les activitats culturals i esportives, va ser el que es va traduir en una reacció de l'Ajuntament de Barcelona poca estona després que la Generalitat hagués difós el document de les mesures. L'alcaldessa, Ada Colau, va denunciar la confusió generada per part del Govern a l'hora de delimitar què es pot fer i què no i va assenyalar "que sembla incoherent mantenir terrasses o platges obertes i alhora prohibir espectacles o esports que compleixen la normativa sanitària". Però, després que el Procicat confirmés el tancament de les activitats culturals i esportives, en el mateix tuit Colau va dir: "A contracor, haurem d'aturar el Grec i els equipaments esportius no podran obrir", alhora que va reclamar excepcions "que són de sentit comú".

L'aturada de l'activitat cultural a Barcelona es comença a aplicar avui, perquè ahir es van mantenir les funcions previstes. El director del Cruïlla XXS, Jordi Herreruela, va assegurar que "estan al límit" i que viuen cada concert "com si fos l'últim". En declaracions a l'ACN, va afirmar: "Cal que el Procicat es pronunciï ja. No podem esperar més temps sense saber el marc legal en el qual estem treballant". Malgrat tot, Herreruela es va mostrar convençut que el format que ofereixen és "segur" i que no hi ha brots vinculats a l'activitat cultural, per això va confiar que els autoritzin com a excepció.

Suspès "per seguretat jurídica"

Després que un jutge ratifiqués la resolució de la Generalitat que prohibia "totes les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d'oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal", Colau va anunciar que sol·licitaria mantenir els esdeveniments culturals a la ciutat emparant-se en la possibilitat de demanar excepcions per part dels ajuntaments si el Procicat ho autoritza, com recull la resolució. El comissionat de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, va demanar per carta a la conselleria de Cultura, la de Salut i la d'Interior que s'acceptessin com a excepcions el Festival Grec, Sala Barcelona, el programa de Barcelona Districte Cultural i els concerts del Museu d'Història de Barcelona al Parc Güell. Segons fonts del consistori, la Generalitat no ha respost en tot el cap de setmana. Així, l'Ajuntament ha decidit suspendre l'activitat cultural a la ciutat "per seguretat jurídica".

Fonts de Protecció Civil, que forma part del Procicat, van explicar a l'ARA que quan rebin les peticions d'excepcions per part de l'Ajuntament valoraran si les poden autoritzar o no. També van apuntar que per ara no s'ha concedit cap autorització a Catalunya perquè les activitat culturals es puguin dur a terme a les zones amb restriccions.