Grades molt buides i esportistes penjant medalles a rivals: els Jocs Mediterranis no aixequen el cap

Mentre encara cueja a Tarragona la polèmica sobre la inauguració dels Jocs Mediterranis per les localitats buides i les acusacions d'haver "seleccionat" el públic, moltes de les competicions continuen sense seduir espectadors i les imatges de grades pràcticament buides es repeteixen. Ni la boxa, ni les finals de natació o el vòlei a la Tarraco Arena Plaça, per exemple, no van tenir poder de convocatòria. La baixa afluència de públic, de fet, és una constant a totes les competicions. Ahir al vespre, com a mesura d'urgència, l'organització va començar a enviar correus electrònics als clubs esportius de la ciutat repartint entrades per a les competicions. L'objectiu: mitigar la imatge de les grades buides. Però aquesta no és l'única nota negativa de la competició. Ahir, davant la falta d'autoritats, la nedadora Mireia Belmonte va haver d'agafar les regnes de l'entrega de medalles dels 400 metres lliure i col·locar ella mateixa el bronze a una rival.

L'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, va sortir ahir al pas per la polèmica de la inauguració i va assegurar que la majoria de les entrades que s'havien posat a disposició del públic es van vendre i que les localitats que van quedar buides responien a invitacions o compromisos. Concretament es van vendre 6.793 entrades de 7.000, que era l'objectiu de l'organització. Segons l'alcalde, hi havia 13.518 localitats que comptaven que s'ocupessin d'un aforament de 14.000 seients. Així, els espais buits de l'estadi responien, segons Ballesteros, a atletes que van marxar després de la desfilada. Sobre les acusacions que s'hauria dirigit la venda o regalat entrades a grups com Vox o Societat Civil Catalana, Ballesteros va negar la major i va assegurar que s'han dit "moltes ximpleries".

I quan pensava que ja no es podien superar... Belmonte ha d'entregar les medalles pq no hi ha ningú.. #JocsMediterranis #desastre i mira q tenia ganes de jocs... https://t.co/P47vQSbLdo — Nil Morato (@nilmoromis) 26 de juny de 2018

Però la polèmica sobre l'organització dels Jocs no es queda només en la baixa assistència de públic a les competicions. Ahir, davant la falta d'autoritats, la nedadora Mireia Belmonte va decidir agafar les regnes de l'entrega de medalles dels 400 lliure i ella mateixa va col·locar la medalla a la seva rival, la portuguesa Diana Dur ães, que havia guanyat el bronze. Va prendre la decisió després d'esperar una estona sense que ningú sortís a repartir els premis.