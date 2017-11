El Gran Recapte demana auxili: falten 6.000 voluntaris i una nau

El Banc dels Aliments necessita encara 6.000 voluntaris i una nau d’aproximadament 5.000 metres quadrats amb moll de descàrrega per poder tirar endavant la novena edició del Gran Recapte, prevista per als dies 1 i 2 de desembre, sense que l’esdeveniment perdi la seva força habitual. Ahir ja hi havia 19.000 voluntaris inscrits, i se’n necessiten 25.000 arreu de Catalunya. Segons va explicar a l’ARA la presidenta del Banc dels Aliments a Barcelona, Roser Brutau, les grans ciutats són les que tenen un dèficit més gran de voluntaris. “Els pobles els tenim gairebé tots coberts”, va dir.

Segons Brutau, la situació política i la mobilització constant de la població ha provocat un descens en les xifres de voluntaris per al Gran Recapte. Un imprevist que la presidenta del Banc dels Aliments confia encara a poder superar. “Tenim el 75% dels voluntaris que necessitem i esperem poder arribar al 100% abans del dia 1”, afirma esperançada. No creu que tinguin tanta sort amb la nau que cada any feien servir per gestionar les més de 4.000 tones d’aliments que es recapten en aquesta crida. “El trànsit al port de Barcelona ha crescut moltíssim, està tot ple i no podrem utilitzar la nau de 5.000 metres quadrats que ens cedien cada any”, explica.

Si abans de dos dies no en troben cap de semblant -és el termini que s’han donat-, s’intentaran adaptar a la nau que el Banc dels Aliments té al ZAL de la Zona Franca, de només 1.000 metres quadrats. “És evident que la logística se’ns complicarà bastant, i haurem de descentralitzar bona part de la feina en magatzems repartits arreu del territori”, diu Brutau. Tot i que centenars de persones i empreses han ofert els seus magatzems, cap és prou gran per a les tones d’aliments i la quantitat de voluntaris que mou cada any el Gran Recapte.

Per demarcacions, a Girona on falten més voluntaris és en ciutats com Figueres i Palamós, segons el president del Banc dels Aliments a les comarques gironines, Frederic Gómez. Quinze dies abans del Gran Recapte, només tenen 2.200 voluntaris dels 4.500 que necessiten. A Lleida, la situació és una mica millor i, segons explica el president del Banc a la demarcació, Joan Ramon Saura, necessiten uns 600 voluntaris per arribar als 2.000 que els fan falta. A Tarragona, indica Joan Vila, els falten uns 1.000 voluntaris, sobretot a Reus i a la capital de la demarcació. Els pobles ja els tenen pràcticament coberts. “És molt important que siguem conscients que per a molts la crisi encara no s’ha acabat. Potser la pobresa s’ha reduït, però la precarietat s’ha quedat”, diu el president del Banc a Tarragona, que anima tothom que pugui a sumar-se com a voluntaris del Gran Recapte. “La gent que ho necessita ho agrairà”, conclou.

“Vaig oferir-me com a coordinador per error i enguany ja farà sis anys”

Josep Maria Tàpia és, des de fa sis anys, el coordinador del Gran Recapte al punt de recollida del Corte Inglés de plaça Catalunya, a Barcelona. Enguany hi serà un cop més, dissabte i diumenge, de les 9 del matí a les 9 de la nit, i tindrà entre 60 i 80 voluntaris al seu càrrec.

Quan i com va començar la seva relació amb la iniciativa del Gran Recapte?

La veritat és que tot va començar per un error. Jo només volia fer de voluntari, però em vaig equivocar i m’hi vaig apuntar com a coordinador. Així que el dia del meu primer Gran Recapte em vaig trobar que havia de repartir joc entre 80 voluntaris. Al principi no sabia ben bé què havia de fer, però ja porto sis anys i ho seguiré fent sempre que pugui.

Deu veure passar tot tipus de gent. Recorda algú en especial?

Recordo un matrimoni molt gran que era evident que no tenien res de res, i així i tot van aportar un pot d’oli, que és un dels aliments més cars i dels que més necessitem. També fa molta il·lusió veure les criatures, que sovint són els que empenyen els pares a deixar alguna cosa.

Què t’agrada més de ser voluntari al Gran Recapte?

Saber que he pogut ajudar gent que ho necessita. Normalment recollim entre 17 i 18 banyeres amb 500 quilos d’aliments cadascuna, i si un any en recollim 14 em sento frustrat. Per a mi, cada any és un repte.