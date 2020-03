Grifols avança que les seves investigacions contra l'Ebola també podrien servir per al coronavirus

La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols ha anunciat aquest dimecres que els seus coneixements i experiència per trobar els anticossos de l'Ebola també podrien servir per trobar un possible remei que combati el coronavirus. L'empresa ha emès un comunicat on explica que les seves investigacions amb l'anomenat "plasma convalescent", és a dir, amb la sang de persones que ja han superat un virus –i que obtenen directament de pacients que s'han recuperat–, podrien ser útils també en la lluita contra aquest nou brot. D'aquesta manera, segons Grifols, es podrien "arribar a desenvolupar possibles tractaments amb immunoglobulina antiviral", és a dir, amb anticossos generats pels supervivents. El cert és que l'empresa ja va engegar una investigació semblant fa sis anys amb el virus de l'Ebola.

Al seu comunicat, Grifols també avança que, des que va començar el brot d'aquest nou virus, la companyia ja va posar el seu coneixement i experiència a disposició del govern xinès, del seu futur soci a la Xina, Shanghai RAAS, i també de la resta d'autoritats internacionals de salut pública. En paral·lel, l'empresa també assegura que treballa en "desenvolupar i provar nous mètodes de detecció del nou coronavirus".

¿En què consisteixen aquestes investigacions? El procés se centra en aconseguir una donació dels pacients recuperats (ja sigui una donació de sang o directament de plasma, que es troba als fluids sanguinis). Un cop el plasma arriba al laboratori, els científics separen i n'aïllen una proteïna concreta, la immunoglobulina (o anticossos) a partir de la qual es pot treballar per trobar un remei eficaç contra el virus en qüestió.

El precedent del Projecte Ebola

El 2014 Grifols va engegar el Projecte Ebola, a Libèria, a l'Àfrica occidental, una iniciativa sense ànim de lucre per trobar un tractament per a les poblacions més afectades. Els passos més importants que va fer aleshores la multinacional van ser l'organització de donacions de plasma entre els supervivents i la construcció d'una planta de processament per purificar el plasma obtingut i produir la immunoglobulina per combatre el virus. Els primers lots de plasma amb anticossos es van processar a finals del 2018 i durant el 2019 es van començar a traslladar de nou a Libèria.