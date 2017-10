La Guàrdia Civil deté un home per haver llançat una cadira a un agent l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada

La Guàrdia Civil ha detingut un home aquest dimarts al matí a Manresa per haver llançat una cadira a un agent del cos l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. El policia va rebre l'impacte quan va entrar a un col·legi electoral del municipi després d'haver destrossat la porta de vidre d'entrada. La Guàrdia Civil ha traslladat el detingut a la comandància de Sant Andreu de la Barca, a Barcelona, acusat d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat.

El mateix dia del referèndum, el ministeri de l'Interior va tuitejar un vídeo en què es veia un guàrdia civil entrant a un institut de secundària de Sant Joan de Vilatorrada (un dels col·legis de l'1-O) i un home que hi havia a dins li llançava una cadira, cosa que va fer caure l'agent a terra. El ministeri ho va publicar com una mostra de violència contra la policia, tot i que el vídeo que va tuitejar estava editat i no mostrava la càrrega que van fer els agents abans d'accedir al col·legi electoral.

Quatre setmanes després, la Guàrdia Civil ha detingut la persona que, segons el cos, va tirar la cadira. Es tracta d'un home de 40 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada. La Guàrdia Civil ha afegit que l'impacte de la cadira li va provocar a l'agent ferides al coll, al canell dret i a la zona tibial de les dues cames, de manera que va haver de ser atès a un centre hospitalari de Manresa. El cos policial espanyol ha assegurat que ja ha detingut 6 persones per agressions a agents l'1-O.