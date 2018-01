Guillem Montoro: “Necessitem referents que diguin que són transsexuals”

El valencià Guillem Montoro, de 22 anys, és des de dijous el primer home transsexual de l’Estat que ostenta el càrrec de regidor. En concret, ha assumit les àrees de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Paiporta. Abans d’ell, una altra valenciana, Manuela Trasobares, es va convertir el 2007 en la primera dona regidora transsexual.

Com ha viscut tota l’atenció mediàtica generada al voltant seu?

Una mica aclaparat. Al principi va ser una bogeria però cal fer aquest camí. Necessitem referents visibles, persones que diguin obertament que són transsexuals, perquè la nostra societat continua pensant que és una malaltia o una cosa de què avergonyir-se. Els nostres joves necessiten cares visibles que puguin explicar que no passa res. Vivim en una societat en què diem que sí, que existeix la llibertat sexual, però després ens adonem que no és així, perquè quan es publiquen notícies com les de la meva designació com a regidor es reprodueixen molts comentaris despectius. Normalitzar una cosa no és no anomenar-la, sinó que es visibilitzi i que no passi res.

¿La mirada de la majoria de la societat envers les persones transsexuals ja és de comprensió?

La mirada envers el transsexual és la d’una persona vinculada a la nit, a les drogues, a la prostitució i a l’exhibicionisme. Es veu un home vestit de dona. I cal que la gent trenqui aquests estigmes.

Com ho podem fer?

Treballant de manera transversal des de l’educació infantil perquè els nostres xiquets vegin que hi ha diversos models d’homes, de dones i de famílies.

¿Quins canvis normatius hem d’introduir per afavorir la integració del col·lectiu transsexual?

Cal una modificació urgent de la llei que regula el canvi de nom i la menció de sexe als documents legals, perquè l’actual és patologitzant, ja que té com a requisit bàsic que un psicòleg et diagnostiqui com una persona malalta i que hagis passat un mínim de dos anys sense dur a terme un tractament hormonal. Aquests requisits provoquen que sempre estiguis depenent d’una altra persona, que un altre et doni el vistiplau per ser qui ets.