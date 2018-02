Hackató sobre els reptes educatius del barri del Raval

Una aplicació de mòbil per trobar mentors amb l'objectiu de combatre l'abandonament escolar, un llibre blanc en què els alumnes recullin els seus aprenentatges o un espai pensat perquè les dones que tenen dificultats per conciliar la vida personal amb l'estudi trobin eines per poder continuar la formació. Són alguns dels projectes que avui s'han posat sobre la taula durant la hackató educativa que, durant dos dies, ha reunit més de 150 persones al Museu Marítim per proposar solucions a alguns dels reptes que té el barri del Raval en matèria d'educació.

La iniciativa, organitzada per la Fundació Tot Raval i la Fundació Jaume Bofill, busca donar solucions viables a quatre reptes dels centres educatius del barri: personalitzar els aprenentatges per evitar l'abandonament prematur, acompanyar les transicions entre diferents etapes educatives –es consideren punts crítics–, enfortir les famílies perquè siguin motors de les millores educatives i connectar els diferents actors educatius del Raval per generar millors oportunitats. Per això es van crear equips amb persones de perfils diversos –algunes de vinculades al Raval i d'altres no– que han comptat amb la col·laboració d'una cinquantena de mentors –professionals de diferents àmbits–. Aquest dissabte al vespre, cadascun dels vuit equips finalistes ha presentat el seu projecte davant de l'auditori i del jurat.

El primer premi ha recaigut, finalment, en una iniciativa que defensa localitzar famílies motor, aquelles que estan vinculades al centre educatiu i que poden ajudar a connectar amb famílies que n'estan més desconnectades per teixir una mena de xarxa. El compromís de l'organització és, però, el d'estudiar, durant els pròxims dies, la viabilitat de totes les propostes que han resultat de la hackató.

"Una part d'aquests projectes seran realitat", ha remarcat Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, que ha celebrat que la iniciativa hagi permès "noves connexions" entre entitats i experts, que es poden traduir en noves propostes de millora. "Volem sacsejar el barri", ha emfatitzat Òscar Esteban, de la Fundació Tot Raval, que ha remarcat que projectes com aquest serveixen per mostrar quina és la realitat del barri del Raval.