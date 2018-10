"Hem de canviar la normativa que està matant la gent a la presó"

La Gina va morir fa dos mesos a la presó de Brians 1, on complia condemna. "Era una noia de 20 anys que va viatjar a Espanya a la recerca d'un canvi de vida. Tenia un problema d'addiccions que a la presó, amb el pas dels dies, es va accentuar". Això va provocar, segons explica la seva mare, Alba, "que estigués tres mesos en aïllament penitenciari; un període en què li costava expressar emocions o vestir-se i li denegaven les trucades". Durant l'aïllament, els presos estan tancats en solitari entre 18 i 22 hores al dia. Va cometre una nova falta i la van sancionar amb 15 dies en aïllament. Però abans que passessin les dues setmanes, el 5 d'agost els funcionaris de presons van trobar la Gina morta a la cel·la amb un llençol al voltant del coll i que estava lligat als barrots. L'autòpsia provisional va concloure que la jove va morir asfixiada perquè s'havia penjat.

"El jutjat de Martorell [que investiga la mort de la Gina] ens ha denegat fer una segona autòpsia, les imatges de l'informe forense i de les càmeres de seguretat, els noms dels funcionaris que van estar amb ella i de les noies de les cel·les del costat", lamenta la mare. Han recorregut la decisió a l'Audiència de Barcelona mentre el cos de la jove continua en una cambra hiperbàrica per si l'Audiència accepta les seves peticions. L'advocat de la família i codirector d'Irídia, Andrés García Berrio, explica que el cas de la Gina "té una connexió molt directa" amb el de la Raquel, una presa que l'abril del 2015 es va penjar a la presó de Brians 1 quan tenia 38 anys i estava en aïllament. "Els funcionaris sabien que totes dues tenien una situació de deteriorament físic i psíquic que es va agreujar amb l'aïllament", afegeix García Berrio.

L'advocat també representa la família del Lewis, que va morir el novembre de l'any passat a Brians 1 quan tenia 29 anys i estava en aïllament. García Berrio explica que "en el cas del Lewis només van passar cinc dies des que va ser sancionat amb l'aïllament fins que el van trobar mort". La seva mare, Bàrbara, recorda que l'havia visitat un dissabte i que el dijous següent la van trucar per comunicar-li que s'havia suïcidat: "Em va alarmar la fredor del funcionari. Va ser molt denigrant com ens van tractar perquè ens deien que són coses que passen". García Berrio reclama que l'aïllament penitenciari no duri més de 15 dies. "Hem de canviar la normativa que està maltractant i matant la gent a la presó", assegura l'advocat.

De fet, els familiars dels presos que han mort entre reixes, amb el suport d'entitats i col·lectius pels drets dels reclusos, han convocat una concentració per a la setmana vinent i han fet un manifest: "Les morts a la presó són un problema insostenible. Exigim a les autoritats que deixin de mirar cap a una altra banda". "Els suïcidis a la presó, en moltes ocasions, es produeixen quan les persones es troben en règim d'aïllament. Hi ha persones que hi estan dies, mesos i fins i tot anys, malgrat que les normes internacionals per al tractament de les persones recluses estableixen que el temps màxim d'aïllament ha de ser de 15 dies", han recordat en el manifest.

La representant de Famílies contra la Crueltat Carcerària, Gracia Amo, afegeix que "no hi ha cap dubte que l'aïllament és un estat en què no es reinsereix cap persona". L'Eduardo, el fill d'Amo, va morir l'octubre del 2016 a Brians 2 i la mare apunta que els presos fan "el que poden", fins i tot autolesionar-se, perquè els treguin del règim d'aïllament.