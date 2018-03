El Clínic obre un hospital de dia per a mares amb problemes de salut mental

L'Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa aquest dimarts l'Hospital de Dia Mare-Bebè per a mares que pateixen algun trastorn mental que es manifesta abans o durant el naixement del fill. L'objectiu del nou centre és atendre la mare i el nadó per afavorir "el vincle i la cura", així com millorar la prevenció, la detecció i la intervenció dels trastorns mentals greus en dones embarassades.

El nou Hospital de Dia Mare-Bebè està situat al recinte de la Maternitat, ubicat a la Unitat de Salut Mental Perinatal del Clínic, que des de l'any 2000 disposa d'un programa específic de psiquiatria i psicologia perinatal pioner a l'Estat.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha visitat aquest matí el nou centre i ha assenyalat que aquesta iniciativa pretén abordar els problemes de salut mental i solucionar-los amb una "clara perspectiva de gènere i amb grups vulnerables". Elvira ha afegit que la Unitat de Salut Mental Perinatal del Clínic és un "exemple clar de l'aposta del departament de Salut els últims anys per la salut mental".

Teràpia durant l'embaràs i després del part

L'atenció de mares i fills es farà de forma continuada, en un espai confortable, per afavorir la creació de vincles en la relació materno-filial, com és l'alletament matern. Es tracta d'un recurs totalment voluntari, que ofereix teràpies intensives i específiques durant l'any següent al part, sota supervisió i assistència sanitària.

Les dones que poden accedir a aquest recurs terapèutic són tant les que pateixen un trastorn mental greu previ a ser mares, com les que el manifesten després del part. L'hospital treballa per detectar i prevenir les patologies mentals perinatals mitjançant tractament especialitzats.

Per a la prevenció i detecció de problemes, l'hospital elabora un programa individual adequat a les necessitats de cada dona i nadó, tant durant l'embaràs com en els primers dotze mesos de l'infant. El centre ofereix avaluació diagnòstica i atenció tant individualitzada com grupal, i disposa de programes específics per a la depressió postpart, la bipolaritat i la psicosi puerperal, així com altres patologies mentals amb alteració del vincle mare-nadó.

De manera conjunta amb la mare es valoren els riscos i els beneficis de diferents opcions terapèutiques, incloent-hi els tractaments psicofarmacològics compatibles amb la lactància materna. Les mares i els bebès també poden fer activitats relacionades amb la lactància materna i la cura del nadó, el massatge infantil, l’educació per a la salut en àmbits com la nutrició, la higiene o els hàbits del son.

Les instal·lacions disposen de 10 places per a mares i 10-12 bebès amb una estada aproximada de 3 mesos. Per tal d’atendre el nombre més elevat de mares i adequar els horaris a les diferents necessitats, l’estada al centre pot ser parcial o completa. Es calcula que, anualment, l'Hospital de Dia Mare-Bebè podrà atendre 50-60 mares i els seus bebès.

Una incidència del 25%

Estudis internacionals estimen que una de cada quatre dones embarassades podria presentar algun problema de salut mental, com l'ansietat o la depressió postpart, i assenyalen que el 4% d'aquests serà greu o complex. Les dones amb patologies mentals prèvies, com el trastorn bipolar i els trastorns depressius, tenen un alt risc de presentar descompensacions en els primers mesos postpart.