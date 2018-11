L'ICS proposa al sector de la infermeria recuperar el 75% de la paga per objectius aquest any i el 100% el 2019

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha proposat al sector de la infermeria recuperar el 75% de la paga per objectius aquest any i el 100% el 2019. És una de les respostes a un paquet de demandes del col·lectiu que recull un document signat pel director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon.



Els professionals de la infermeria reclamaven altres aspectes econòmics, com que se'ls abonin les pagues extra del 2013 i el 2014, però per a aquest punt concret Argimon remet a les negociacions que es mantenen a la taula del personal de l'administració de la Generalitat. L'ICS sí que s'avé a fer un estudi de les càrregues de treball del col·lectiu amb "participació directa" del personal d'infermeria o a incrementar la borsa de substituts per millorar el ritme de substitucions.



L'ICS també està d'acord amb la demanda de garantir les ofertes públiques necessàries de manera bianual i que la taxa d'ocupació temporal no superi el 8%, així com millorar l'estabilitat de la contractació per "reduir la rotació d'eventuals i suplents".

Satse també demana que es reconegui el dret a carrera del personal interí, però l'ICS afirma que el tema està "pendent de recursos judicials encara no resolts".

Una altra demanda de Satse és tornar a la jornada anual del 2008, però l'ICS subratlla que l'actual és la vigent del segon acord sobre les condicions de treball del personal estatutari. Per tant, indica que aquests temes haurien de quedar pendents d'una renegociació global d'aquest acord.

També relega a una negociació futura, en aquest cas del conveni del sector, l'estipulació d'un complement d'exclusivitat per al personal infermer, llevadora i fisioterapeuta.

D'altra banda, el col·lectiu de la infermeria ha denunciat que a hores d'ara hi ha màxim pressupostari vigent que afecta els canvis de nivell de carrera i un decalatge d'un any per accedir a determinats nivells organitzatius. Satse demana que s'eliminin aquestes dues mesures, i l'ICS s'hi avé.

Finalment, Satse reclama que es potenciï l'autonomia organitzativa dels equips d'atenció primària (EAP) garantint "un mínim" de deu minuts per visita i "reduint la càrrega burocràtica". En aquest sentit, l'ICS ha afirmat que donarà suport als plans pactats entre direcció i professionals.

L'ICS està d'acord que els professionals de la infermeria participin en els acords de gestió dels centres i també accepta recuperar la direcció dels EAP. En aquest segon cas, afirma que ja s'han emprès les mesures per dur-ho a terme.