L'alcalde d'Igualada denuncia que 4.000 mascaretes que havien d'arribar a l'hospital estan "aturades a Madrid"

Fins a 4.000 mascaretes que havien d'arribar a l'Hospital d'Igualada, epicentre del focus més actiu de Catalunya, han quedat "bloquejades" a Madrid. Així ho ha denunciat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells: "Hem observat amb perplexitat que hi ha totes aquestes mascaretes aturades a Madrid i les esperàvem per a l'hospital. Que no arribi aquest material és especialment alarmant. Ha de ser una prioritat. Si les demanem és perquè les necessitem", ha dit Castells, que ha recordat que l'hospital és on van a buscar material altres equipaments, com residències d'avis.

Castells ha reclamat "responsabilitat" a totes els administracions i ha dit que aquest material sanitari "està pendent d'algun tràmit o inspector que autoritzi des de Madrid l'enviament".

Precisament, aquest dimecres la Guàrdia Civil ha requisat 68.913 mascaretes, 5.053 ulleres de protecció i 5.816 guants que posarà a disposició de les autoritats sanitàries de manera immediata. Segons ha informat l'institut armat aquest dimecres, la majoria de les confiscacions s'han fet als aeroports de Madrid (44.900), Gran Canària (11.000) o Santiago de Compostel·la (5.410).

Tot plegat s'emmarca en la presa de control del govern de Pedro Sánchez de tot l'Estat per fer front al coronavirus: com en les guerres, el govern espanyol ha quedat reduït a un únic comandament, integrat pel president espanyol i quatre ministres, tots fidels a les sigles del PSOE i no d’Unides Podem: la titular de Defensa, Margarita Robles; el de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transports, José Luis Ábalos, i el de Sanitat, Salvador Illa, que a efectes pràctics podrà retirar competències a qualsevol administració o intervenir empreses i subministraments si és per raons de salut pública. Això és el que ja està passant, després que la Guàrdia Civil hagi intervingut material que havia d'abastir hospitals catalans.

La conselleria de Salut ja n'està al cas. "No entenem que això pugui ser així. La prioritat és que els professionals tinguin material. Ho he fet saber al ministre Salvador Illa. No entenem que es vulgui requisar o centralitzar el material que es necessita de manera ràpida", ha dit la consellera Alba Vergés en una roda de premsa aquest matí per presentar una apli que monitoritza les zones més afectades pel virus.



Just aquest dimecres el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha alertat que al seu hospital en el context actual es fan servir entre 1.200 i 1.500 mascaretes de protecció especial cada dia i que les reserves no els aguantaran per "gaires dies més". "Estem a prop de fer coses que no són les més correctes", ha avisat. També ha assegurat que hi ha un "dèficit" del reactiu que es fa servir per als tests de diagnòstic i que per això s'està reservant a col·lectius de risc i sanitaris.