Els 'set minuts de terror' de la sonda InSight per aterrar a Mart

El mòdul espacial InSight es prepara per fer front als anomenats 'set minuts de terror' just abans d'aterrar a Mart. L'arribada al planeta vermell, que es podrà veure en directe a través de la web de la NASA, serà previsiblement avui cap a les vuit del vespre (hora catalana) i conclourà el viatge del del mòdul des de la Terra sis mesos després d'enlairar-se, el 5 de maig.

Els 'set minuts de terror' són els més delicats de la missió, quan la nau travessi l'atmosfera de Mart a gairebé 20.000 quilòmetres per hora. En aquest temps ha de reduir la velocitat a només cinc quilòmetres per hora per posar-se amb seguretat sobre la superfície marciana. "És una de les parts més intenses de la meva missió. Comença quan arribi a la zona alta de l'atmosfera marciana i dura un sis minuts i mig", ha explicat fa unes hores el compte de Twitter d'InSight.

It's #MarsLanding Day! Today, our @NASAInSight spacecraft blazes into the Mars atmosphere at 12,300 mph and slows to just 5 mph in less than 7 min., before gently touching down on the surface. Watch live starting at 2pm ET: https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/wPlOZUg0bs