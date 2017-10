La Policia Nacional impedeix als Mossos destruir documents a la planta de reciclatge de Sant Adrià de Besòs

Aquest matí s'ha produït un incident entre efectius dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional a les portes de la planta de reciclatge Tersa, a Sant Adrià de Besòs. Efectius de la Policia Nacional han aturat agents de paisà dels Mossos que hi anaven a fer una operació rutinària de destrucció de documentació interna.

Fonts de Mossos han confirmat a l’ARA que quan els agents la policia catalana que duien els documents per destruir han arribat a l’empresa Tersa s’han trobat els policies nacionals que els esperaven i els han exigit que els lliuressin la documentació. Els mossos han reclamat si ho feien per una investigació policial i si tenien una ordre judicial i han demanat l’ordre. Segons aquestes mateixes fonts els policies nacionals no els han donat l’ordre judicial i els Mossos l’esperen encara per donar-los la documentació que requereixen. Això podria indicar que els policies espanyols han començat aquesta actuació pel seu compte, sense l'ordre d'un jutge. La documentació que es estudia destruir provenia de la comissaria general d'informació, segons fonts dels Mossos són des de papers de recursos humans i de gestions laborals dels treballadors del cos fins a expedients i diligències policials i altres documents que generen els policies d’informació. En tot cas, els documents no estarien vinculats amb l'1-O.

La Policia Nacional està a l'espera d'una ordre judicial de l'Audiència Nacional per escorcollar el vehicle dels Mossos que portava documents a destruir a la incineradora. La documentació que portaven a cremar era documentació interna dels Mossos d'Esquadra, una operació rutinària que no requereix cap permís judicial, entre d’altres coses perquè queda el registre informàtic, i sempre ho porta una patrulla de Mossos perquè creuen que és millor no externalitzar aquest servei.

La destrucció de documents en paper és una tasca habitual dels Mossos d'Esquadra que es fa per no acumular paper, ja que ocupa espai innecessàriament.

La zona ha sigut acordonada però els agents de la Policia Nacional deixen entrar els camions a les instal·lacions de Tersa.

La Policia Nacional aquest matí a Sant Adrià / ARA

Una treballadora de l’empresa Tersa que prefereix que no es publiqui el seu nom ha explicat a l’ARA que els dijous solen rebre documentació que envien els Mossos d’Esquadra per destruir. Normalment són diversos vehicles, avui però només n’ha arribat un. Explica que la Policia Nacional no ha escorcollat l’empresa però que els han avisat que s’hi podrien quedar diverses hores. Fonts dels Mossos d’Esquadra confirmen que avui no s’enviarà cap més vehicle amb documents per destruir a aquesta incineradora.

El vehicle dels Mossos que haurien interceptat els agents de la Policia Nacional i on hi havia els documents per destruir hauria de ser dins del recinte de la incineradora.