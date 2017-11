Indignació per l'informe sobre la vida de la víctima de la violació dels Sanfermines

El tribunal que jutja la presumpta violació múltiple dels Sanfermines de l’any passat ha acceptat com a prova un informe de detectius privats contractats pels cinc acusats que intenta demostrar que la víctima no està traumatitzada perquè, més d’un any després, fa vida normal. Aquesta decisió, afegida a d’altres com la de no admetre com a prova els missatges de WhatsApp anteriors a l’agressió que s’enviaven els membres del grup d’amics del qual formaven part els acusats, ha causat polèmica i indignació. L’etiqueta #JustíciaPatriarcal ja s'ha convertit avui en 'trending topic' a Twitter i a través de les xarxes s'ha convocat una protesta divendres davant la seu del ministeri de Justícia, a Madrid, amb el lema 'La manada som nosaltres', en referència al nom amb què s’autodefinia el grup d’amics dels acusats.

“Aquest informe no aporta res, no ajuda a esclarir el delicte perquè cada dona reacciona d’una manera diferent a una agressió sexual”, explica l’advocada especialitzada en violència masclista Carla Vall. Considera “vergonyós” que, tenint en compte que no aporta informació sobre el delicte, la secció segona de l’Audiència Provincial de Navarra hagi admès el document dels detectius. El problema és que no només no aporta res, sinó que, segons Vall, aquesta estratègia de defensa “és una continuació de la violència” contra l’agredida que la continua victimitzant i que li pot reactivar l’estrès posttraumàtic. A més, aquesta decisió s'afegeix a la de no acceptar com a prova els missatges de WhatsApp on el grup d’amics ja parlava de cometre violacions abans de l’agressió dels Sanfermines, i fins i tot de l’ús de drogues per sotmetre les hipotètiques víctimes.

Credibilitat de la víctima

Els cinc acusats asseguren que són innocents de la violació i que ella va consentir les relacions sexuals. La noia que va denunciar el cas, però, sempre ha mantingut que la van agredir. El fiscal reclama 22 anys de presó per als cinc nois, entre els quals hi ha un Guàrdia Civil i un militar, i les acusacions particular i popular reclamen penes encara més altes. Avui els quatre agents de la Policia Municipal de Pamplona que van atendre l’agredida la nit dels fets han declarat que en cap cas els havia semblat que mentís quan ho va denunciar. Segons l’agència Efe, l’advocat de la noia, Miguel Ángel Moran, ha declarat a la sortida del judici que els policies havien deixat clar que no els havia semblat que ella –que llavors tenia tot just 18 anys– fingís.

Tot el judici es fa a porta tancada, sense accés als periodistes; en aquesta mena de casos fins ara era més habitual que tan sols es resguardés la declaració de la víctima. Carla Vall explica que l’aprovació de l’Estatut de la Víctima i el Conveni d’Istanbul poden haver marcat aquest canvi de tendència, que previsiblement s’accentuarà en casos mediàtics en què es pugui afectar la integritat moral dels denunciants. “En el judici s’hi veuen els vídeos de les agressions i hi declaren testimonis i acusats amb tots els detalls del que va passar, i la llei prohibeix la victimització secundària”, explica l’advocada. Per això veu “adequat” que es faci a porta tancada. Posa com a exemple del que no hauria de passar que alguns mitjans publiquessin tots els detalls d’allò que li van fer els cinc acusats.