Inquietud a les escoles per la reobertura: "Les instruccions d'Educació fomenten la por i la frustració"

Falten quatre dies perquè els centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran tornin a obrir, perquè dilluns ja estaran en la fase 2 de la desescalada. El pla que va presentar el departament d'Educació va rebre una allau de crítiques la setmana passada, tant des dels equips directius, que consideren que carrega les direccions i que falten recursos per poder-lo complir, com –i sobretot– des dels sindicats, que han demanat directament que els claustres desobeeixin les ordres de la conselleria i no obrin els centres si no hi ha les mesures de seguretat garantides. De moment molts centres s'han organitzat per criticar el pla de reobertura, i en algun cas han anunciat que no obriran.

Així ho ha dit, per exemple, l'escola Camins de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), que ha informat els pares que no obriran al juny si el territori entra en fase 2, tot i l'ordre del departament d'Educació. Segons ha informat l'ACN, en una carta dirigida a les famílies el claustre argumenta que no està "plenament" garantida la seguretat de la comunitat educativa i que reobrir en les condicions fixades per Educació aniria en contra de la seva voluntat d'obrir l'escola "per omplir-la de jocs, riures, abraçades, corredisses i aprenentatges". "Amb les instruccions donades pel departament el que faríem seria tot el contrari: fomentar la por al contagi i la frustració", asseguren. Entre altres mesures, el pla preveu classes amb la meitat d'alumnes, docents amb mascareta i patis amb espais "marcats" i grups fixos per jugar.

Per això denuncien que el que vol el Govern és "obrir un edifici amb uns adults que guardin i custodiïn uns infants". "Això està molt lluny de ser una escola", diuen. I afegeixen: "Si no podem compartir joguines, curar un genoll pelat, veure la cara del mestre, agafar-nos la mà o abraçar-nos si plorem..., com podem acompanyar emocionalment els infants que fa dos mesos que no veiem?"

El departament d'Educació ha assegurat a l'ARA que els inspectors garantiran que "totes les famílies que vulguin portar els seus fills i filles a qualsevol escola en els supòsits previstos ho puguin fer".

La conselleria ho assegura després de la revolta dels sindicats, que està instant les direccions a no obrir els centres. Aquest dijous, el sindicat de mestres USTEC-STEs ha anunciat que emprendrà les accions legals que consideri oportunes si el departament d'Educació "continua obligant els docents de manera irresponsable a assistir als centres el proper dilluns". En una carta als centres i a tots els docents, es posen a disposició dels treballadors per presentar una denúncia a Inspecció de Treball si es comprova que no es garanteix la màxima protecció i seguretat en matèria de riscos laborals quan reobrin les escoles. Al seu parer, això passa per exigir la plantilla necessària per no doblar torns, fer tests PCR a tots els treballadors, fer servir màscares tipus FFP2 i pantalles facials si no es permet mantenir la distància i establir un mínim de tres torns de neteja diaris.

A més, asseguren que obrir els centres al juny "respon més a un experiment que no pas a una necessitat", perquè diuen que la conselleria ho planteja "a partir de paràmetres polítics, econòmics, però no pas pedagògics".

Comunicats des del Garraf, Cerdanyola, l'Empordà i l'Hospitalet

"Un model fantasmagòric i de por al contagi"

Així, mentre els sindicats s'agafen sobretot als arguments de seguretat davant la pandèmia, els centres critiquen que les mesures imposades no garanteixen la funció real de l'escola. Segons han denunciat les escoles públiques d'infantil i primària de la comarca del Garraf en un comunicat conjunt, el pla de desconfinament es basa en un model "fantasmagòric" i "de por al contagi", que provocarà "escenaris estèrils, sense contacte, individualitzats, de marcada disciplina i ambient inquietant". Tot i les crítiques, les direccions diuen que tenen la voluntat de reobrir els centres, malgrat que deixen clar que "l'escola, sense moviment i contacte, és menys escola".

Les llars d'infants i escoles bressol de la comarca també han emès un text conjunt en què expliquen que la reobertura "en cap cas podrà dur-se a terme" amb cinc alumnes "sempre mantenint distància", perquè expliquen que el contacte físic, des d'ajudar els nens a rentar-se les mans fins a canviar-los els bolquers, mocar-los o netejar-los forma part de la seva feina. "En cas de tirar endavant l'obertura, cal saber els riscos a què s'exposen infants, famílies, treballadors i famílies d'aquests treballadors. I si es decideix tornar s'ha de planificar sabent i coneixent bé quina és la realitat i possibilitats de la franja de 0-3. Les mesures han de poder-se dur a terme, i si no es poden dur a terme no s'han d'incloure aquestes consignes, o potser cal decidir que encara no és el moment de tornar perquè des de la responsabilitat es decideix quin és l'ordre de prioritats", diuen al text.

A Cerdanyola del Vallès, els directors i directores dels centres públics també han advertit que les mesures de seguretat crearan "escenaris estèrils, sense contacte, individualitzats, de marcada disciplina i d'ambient inquietant".

"Va en perjudici de l'estat emocional de l'alumnat"

La junta de directors i directores de les escoles públiques de l'Hospitalet també s'ha mostrat crítica, sobretot amb les mesures anunciades per al grup de 3 a 6 anys. "Quina llàstima que quan l'escola ja començava a recuperar certa dignificació en les tasques que realitza se'ns torni a tractar com a pàrquing amb l'expressió de «servei comunitari». No som un servei comunitari en essència. Treballem per a la comunitat, que és molt diferent", afirmen en el text. I continuen: "Compensa a aquestes altures trencar les dinàmiques establertes durant aquests gairebé tres mesos? Això creiem que va en perjudici, precisament, de l'estat emocional d'aquest alumnat, que es trobarà 10 dies de canvi, amb un munt de precaucions que poden confondre amb el rebuig (la no proximitat, el no contacte entre iguals i amb els/les mestres) més que amb un bon acolliment".

Tot i que deixen clar que obriran quan entrin en fase 2 per fer acompanyament emocional i tutories individualitzades de P3 a 5è i fer un "acomiadament específic a l'alumnat de 6è", es mostren molt crítics amb la concepció d'escola del departament i demanen a la conselleria que elimini del pla de reobertura la possibilitat de poder acollir els alumnes de 3 a 6 anys els progenitors dels quals treballin. "Hi ha altres mecanismes per garantir la conciliació de la vida familiar i laboral", asseguren, i argumenten que fer simplement acollida no garanteix "ni una adaptació ni una socialització" ni tampoc s'assegura cap vincle amb el tutor perquè ho podrà fer un mestre "desconegut".

"Preocupació i desconcert"

Les direccions de les escoles de l'Alt Empordà també s'han organitzat per denunciar la "preocupació i desconcert" davant del pla de reobertura del departament. "La intenció del conseller és que signem un pla de reobertura de centre sense saber si podem complir les mesures mínimes de seguretat establertes?", es pregunten. I demanen a la conselleria que rectifiqui el pla anunciat perquè "es responsabilitzi i avali els diferents plans de reobertura de centre per escrit i que no retalli plantilles".