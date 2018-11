L'Institut Català de les Dones engega la campanya 'Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals'

L'Institut Català de les Dones (ICD) divulga a partir d'aquest dilluns i fins a finals de mes la campanya de sensibilització 'Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals #LliuresISensePor'. Aquesta iniciativa de cara al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, commemorat el dia 25 de novembre, se centra a reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones en l'àmbit públic i privat.

L'ICDE organitzarà diversos actes entorn d'aquesta jornada amb l'objectiu d'ajudar a identificar les violències sexuals i apoderar les dones que viuen aquestes situacions. El 21 de novembre hi haurà un acte en memòria de les dones assassinades a la seu de l'ICD i el 23 la jornada tècnica "Eines per desmuntar la justícia patriarcal".

A més, s'ha presentat el manifest redactat per la periodista Ariadna Oltra i centrat en la visibilització, sensibilització i lluita contra les violències sexuals. El text es llegirà en els actes institucionals que s'organitzen a tot el territori al voltant del dia 25 de novembre.

Aquests set actes seran el 23 de novembre a les 12 hores al Centre de Visitants del Pallars Jussà de Tremp i a la plaça Major de Manresa, i a les 19 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona. El 25 de novembre a les 10.30 hores serà el torn de la plaça de Sant Jaume de Barcelona i a les 12 hores a la plaça dels Fanalets de Sant Jaume de Lleida. El 27 de novembre a les 12 hores es farà l'acte al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa i el 30 de novembre a les 10 hores al Palau Bofarull de Reus.

L'ICD també ha organitzat un acte en memòria de les dones assassinades per violència masclista, el 21 de novembre a les 10 hores. La presidenta de l'entitat, Núria Balada, llegirà el manifest a la seu de l'ICD i inaugurarà l'exposició itinerant "Ombra a la llum", de la fundació Setba. El divendres 23 de novembre hi haurà la jornada tècnica "'Eines per desmuntar la justícia patriarcal".