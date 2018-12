Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una noia de 19 anys al portal de casa seva a Lleida. Els fets van passar la nit del dia 5 de desembre, i la noia, Maria Mas, va voler denunciar l'agressió a YouTube perquè "tothom fos conscient de les conseqüències psicològiques" que té una agressió sexual, i perquè "aquestes coses deixin de passar". "Totes les dones estem juntes en això", ha reivindicat.

Al vídeo, Mas explica que l'agressió va tenir lloc quan anava a llençar les escombraries, abans que hagués de sortir de casa per anar a entrenar-se. Va ser aleshores quan va veure un home amb un buf que li tapava la cara i, quan se'n va adonar, ja el tenia al portal de casa. "Sempre havia pensat que si alguna vegada em passava cridaria i li pegaria, però no vaig poder. Vaig començar a tremolar i a cridar", relata la noia. Segons explica al vídeo, l'home li va fer tocaments i va marxar. Ella va trucar als seus pares i a una ambulància. Mas també denuncia que, tot i que la van tractar bé a Urgències, li van dir que el que li havia passat era "normal". "Hi ha gent que fa aquestes coses", lamenta que li van dir.

Els Mossos busquen l'autor de l'agressió

Mas demana fer difusió del vídeo perquè s'han de conèixer les "conseqüències psicològiques" que deixa una agressió sexual. "No he descansat bé, i sé que no podré descansar bé. No puc deixar de sortir de casa, però ara em fa por. El mal físic no és el que em preocupa, és el psicològic", lamenta. "Per què he de pensar que si surto al carrer hi haurà gent que em voldrà fer mal?", es pregunta.

Segons han explicat els Mossos a l'ARA, la investigació continua oberta per localitzar l'autor de l'agressió. La noia no li va poder reconèixer la cara, però sí que va veure que caminava d'una manera molt peculiar, coneguda com a 'genoll vaig', amb les cames tortes i els genolls cap a dins en forma de X. "Tant de bo el trobin", desitja Mas al vídeo.