Investiguen nou persones per l'ocupació de les vies de l'AVE a Sants el 8 de novembre

Ja són una seixantena les persones investigades pels talls de vies i carreteres durant les mobilitzacions del 3 d'octubre i el 8 de novembre contra de les càrregues policials de l'1-O i l'empresonament dels consellers del Govern. La setmana passada un jutjat d'Igualada va començar a citar a declarar 51 persones pels talls a l'autovia A-2. Ara és una jutge de Barcelona qui ha citat a declarar com a investigats nou ciutadans més per haver ocupat les vies de l'AVE a l'estació de Sants el 8 de novembre passat. La circulació de trens d'alta velocitat va estar aturada durant més de cinc hores.

La magistrada responsabilitza els investigats d'un delicte de desordres públics i d'un altre de coaccions. La jutge va arxivar la primera denúncia però la fiscalia la va recórrer i finalment el jutjat ha decidit reobrir la causa i citar a declarar els nous investigats el 26 i 28 de març.

En el seu escrit, la jutge deixa clar que l'ocupació va ser "absolutament pacífica" i que no es van produir danys materials ni personals però admet que cal esbrinar si es va produir algun delicte de desordres públics com demanava la fiscalia.

En el seu escrit la magistrada especifica que la circulació de trens es va haver de tallar perquè hi havia gent a les vies, però que en el moment que es va aturar no hi havia cap tren circulant ni consta que es col·loqués cap obstacle a les vies que pogués suposar algun perill.