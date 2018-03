Janet Sanz: “Ningú entén el no d’ERC al tramvia”

Quan queda una setmana per a la votació definitiva del projecte del tramvia i amb ERC sense donar símptomes de repensar el seu no, el govern municipal posa tota la carn a la graella per intentar l’acord. I manté a tot gas la pressió sobre els republicans. Si una idea deixa clara la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, durant la conversa amb aquest diari és que el seu objectiu és aconseguir que ERC torni al sí.

Vostè manté que l’acord és possible, però ERC ha repetit que si no hi ha un conveni tancat amb l’Autoritat del Transport Metropolità no votarà a favor del projecte. ¿Té una carta amagada?

Confio en l’acord perquè crec que no hi ha cap altra opció davant d’una demanda que la ciutadania ens fa a tots. Donarem totes les facilitats perquè ERC pugui tornar al sí.

¿Però és possible que presentin un conveni?

Volem esvair tots els dubtes sobre els passos que s’han de fer per tirar endavant el projecte. El que volem és construir l’acord per millorar el transport públic. Ningú no entén on és el problema que planteja ERC. No entrarem a debatre tècnicament quin és el document necessari. El que cal és un acord.

Ells demanen un conveni abans de l’acord i vostès ho defensen al revés. Què va primer?

El sentit comú. Primer fas un acord i, a partir d’aquí, desenvolupes els documents per concretar-lo. L’acord polític és de criteris, de model, de com tirarem endavant la infraestructura i de com revertirà en el sector públic, i a partir d’aquí definirem tots els projectes.

Ja, però el protocol que presenten no té xifres.

Vindran. El que estem fent és una proposta d’acord que ja incorpora una altra administració i que serà fàcil de desenvolupar en una Generalitat amb molta presència d’ERC. Amb Junqueras vam ser capaços de posar-nos d’acord per fer possible que el metro arribés a la Marina.

Però hi havia un conveni.

I primer hi va haver acord polític. Ara hem de fer el mateix. Ningú no entendrà que ERC avui no sigui un aliat del transport públic. No creiem que l’argument que posen sobre la taula sigui un problema.

L’acord tancat amb el Govern deia que l’Ajuntament decidia el traçat de l’enllaç. ¿Pot ser que acabin optant per portar aquest únic punt a votació?

És un paquet global. Estem canviant el model. No és fer només el tramvia, sinó fer-lo d’una altra manera. Des del minut zero, la inversió és pública i el projecte reverteix en l’àmbit públic. Cada euro de benefici del nou traçat anirà a millores al transport públic i hi participarà, també des del minut zero, un operador públic per gestionar-ho. Això ens permet arribar al 2032, que és quan vencen les concessions, sense hipoteques i poder decidir, d’una vegada per totes, que el tramvia sigui un transport 100% públic. Amb ERC estem d’acord en tot això.

Però tots aquests arguments fa setmanes que estan sobre la taula d’ERC i no els han convençut. ¿Hi ha alguna altra estratègia?

Donar totes les facilitats perquè tornin al sí. Començarem amb la reunió que farem dilluns amb l’ATM perquè puguin esvair tots els dubtes. Ningú entén el no d’ERC. Treballarem perquè tornin al sí.

¿Si ens plantem a dijous i no hi ha acord, retiraran el punt de votació?

Volem acord i no ho podem ajornar més. Portem gairebé tres anys parlant-ne. És la infraestructura més analitzada de la història del país. Entenc que Alfred Bosch ha sigut nomenat recentment candidat però ja tindrà temps per fer campanya. Tots en tindrem. La ciutadania ens demana ara que fem això i els ajuntaments metropolitans també.

Per què diuen que és ara o mai?

Si no ho decidim ara, hipotequem la infraestructura deu anys més.

Havien anunciat que podrien començar obres el 2017. ¿Van subestimar la negociació?

És el que volíem. Vam accedir a crear la comissió d’estudi. Ho vam fer per respectar els tempos de l’oposició. Però ara ja no podem ajornar més la decisió.