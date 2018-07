La residència Joaquim Blume d’Esplugues acollirà la majoria d’immigrants de l’‘Open Arms’

El gruix dels immigrants que viatgen a bord de l’‘Open Arms’ cap al port de Barcelona s’allotjaran, d’entrada, a la residència Joaquim Blume per a joves esportistes d’elit d’Esplugues de Llobregat. Ho ha anunciat aquest migdia el secretari de Migracions del Govern, Oriol Amorós, que ha atès els mitjans de comunicació davant mateix de la residència. Ha explicat que aquest allotjament és temporal –aprofiten els mesos d’estiu, en què els esportistes no hi viuen perquè tenen vacances–, però que ja es treballa per preparar un nou equipament fix de cara a la tardor i que compten que altres espais, com els albergs, quedaran lliures a partir del setembre.

En concret, a la residència Blume hi aniran a parar els homes que viatgen sols a bord de l’‘Open Arms’, una cinquantena. Les dones i els menors de 18 anys s’acolliran en altres espais que no s’han fet públics, però que seran sobretot a la ciutat de Barcelona. Tres de les cinc dones viatgen soles i dues amb els seus fills, mentre que dos dels cinc menors també viatgen sols. El Govern no farà públic el lloc on s’allotjaran les dones per protegir-les de les màfies de traficants de persones, que es dediquen sobretot a l’explotació sexual.

Amorós ha reconegut que l’arribada significa un esforç per a les administracions, perquè els nouvinguts estan en una situació vulnerable i necessiten ajuda, però ha afegit que a banda dels que venen al vaixell n’arriben cada dia, i més que l’any passat. Alhora ha insistit que en cap cas no es viu ara una allau d’immigració com la que hi va haver a principis de la dècada del 2000. Per tot plegat la residència Blume, que té 140 places, no només s’obrirà als nouvinguts a bord de l’‘Open Arms’, sinó també a altres immigrants que necessitin un lloc on allotjar-se.

L’equipament el gestionarà la Creu Roja, que primer farà una assistència bàsica oferint menjar, roba i higiene als nouvinguts i després els entrevistarà un a un per avaluar-ne les possibilitats. El coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, ha explicat que l’atenció que faran no serà diferent de la que ja fan cada dia als immigrants que arriben a Barcelona des de la costa del sud d’Espanya. Ha recordat que només ahir en van arribar 71, i avui, 32; uns 600 tan sols els últims dotze dies, que hagin detectat. Per això ha volgut deixar clar que aquesta és “una crisi global” molt més enllà de l’arribada de l’‘Open Arms’.

El tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha explicat que l’arribada del vaixell és una “oportunitat per reivindicar-nos com a país i ciutat humanitària i d’acollida”. El consistori també ha ofert espais per rebre els immigrants del vaixell i també atén els que arriben cada dia a la ciutat. Per això Asens ha demanat que més municipis segueixin l’exemple d’Esplugues, i ha fet una crida a les altres poblacions de Catalunya perquè ofereixin espais d’acollida. Segons les previsions amb què treballa el Govern, si bé l’any passat van arribar 1.800 menors no acompanyats, aquest any n’esperen més de 3.000. I, mentre que el 2017 van arribar uns 2.800 sol·licitants d’asil, aquest any se n’esperen entre 4.500 i 5.000.