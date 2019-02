El nombre de joves atesos en centres per a persones sense llar creix un 90% en tres anys a Barcelona

"L'edat de les persones sense llar a la ciutat de Barcelona va baixant". Aquesta és l'alerta que ha fet aquest dilluns al matí la segona tinenta a l'alcaldia, Laia Ortiz, durant l'acte d'aniversari del centre Maria Feixa, el primer centre municipal d’allotjament per a joves.

Segons les dades de l'Ajuntament, el nombre de joves d'entre 18 i 25 anys sense llar que han estat als centres de primera acollida municipals han passat dels 158 nois l'any 2015 als 303 joves el 2018: es tracta d'un increment del 91%, pràcticament el doble, en només tres anys. De fet, ara els joves atesos ja representen més del 17% de les persones sense llar ateses en aquests centres a Barcelona.

De la mateixa manera, el 2018 els recursos del consistori barceloní han atès 869 nois en centres de dia (un 250% més que el 2015, quan en van atendre 248), 94 joves han decidit recórrer als menjadors socials (el triple que fa tres anys) i 78 han passat per una pensió (gairebé el doble que el 2015).

Segons Ortiz, "aquestes xifres són un reflex del que està passant" amb la gestió dels menors estrangers que arriben sense referents familiars, els coneguts com a 'menes'. "Les eines de transició cap a la vida adulta no són suficients, i, després d'estar tutelats per alguna administració, molts d'aquests joves de tan sols 18 anys es queden al carrer", ha explicat Ortiz.

Només al centre Maria Feixa, que ara compleix un any, el 60% dels joves que hi van passar el 2018 havien estat tutelats. "D'aquests, el 38% havien estat tutelats per la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, i un altre 22% venia de la tutela d'altres administracions de l'Estat", ha concretat Ortiz.

Davant d'aquesta situació, Ortiz ha estat contundent: "No se'ns pot deixar sols. Cal que més municipis posin recursos per al sensellarisme entre els joves i tractar aquesta situació com una qüestió de país". "El Maria Feixa es queda curt", ha continuat Ortiz, que ha reclamant que "a banda de fer més centres" calen "més eines de prevenció i facilitar coses com la regulació, perquè aquests nois puguin treballar i tenir una sortida al més aviat possible".

"Aquí tenim més drets que al Marroc, tinguis diners o no"

El Moha té 23 anys i és un dels joves residents al centre Maria Feixa, de l'Ajuntament de Barcelona. Des que va deixar el seu país d'origen, el Marroc, i va arribar a Espanya l'any 2015, ha passat per Almeria, Granada, Madrid, París i Barcelona. "He decidit quedar-me aquí perquè és on m'he sentit més recolzat i on he trobat més ajudes", explica. "Quan els joves marxen del Marroc, creuen que el primer dia a Europa ja trobaran una feina, Molts no saben que no és tan fàcil, que hi ha lleis i que cal fer papers", lamenta el noi.

Malgrat que ell fa tres anys que espera per poder regularitzar la seva situació, el Moha es mostra agraït: "Encara que no tingui feina, aquí tinc més drets que al Marroc, tingui diners o no". Aquest noi assegura que al centre ha trobat, "no només un lloc on dormir", sinó també "una família". "Les persones que treballen al centre i els educadors estan a sobre nostre. Ens lleven perquè anem als cursos, ens animen quan ens frustrem i es preocupen pel nostre futur, i això és molt important quan no tens la teva mare aprop", agraeix el Moha que ara es prepara per ser cuiner amb unes pràctiques que ha trobat a través d'un curs de formació.

El president de la fundació Apip-Acam -que gestiona el centre-, José Ricou, assegura que l'acompanyament és una de les peces clau per a la inclusió d'aquests joves a la societat. "Hem de donar-los eines perquè tinguin una doble estima, tant del país d'origen com del d'acollida, per tal que no experimentin un sentiment de dicotomia i s'estimin també el que tenen aquí", explica Ricou, que afegeix que "per fer tot això ens calen, no només recursos, sinó formació", i reclama directament a l'Ajuntament "projectes amb estabilitat i continuïtat" per fer seguiment i convertir-se en els referents d'aquests joves.